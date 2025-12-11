Lech Poznań podejmie przed własną publicznością FSV Mainz. Faworytem w starciu 5. kolejki Ligi Konferencji będzie drużyna z Bundesligi. Sprawdź składy na mecz Lech - Mainz.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech – Mainz: oficjalne składy na mecz Ligi Konferencji

Lech Poznań w czwartkowy wieczór podejmie przed własną publicznością przedstawiciela Bundesligi – FSV Mainz. Co ciekawe dla trenera gości będzie to debiut w klubie. Kilka dni temu oficjalnie nowym szkoleniowcem zespołu z Moguncji został Urs Fischer.

Zmiana szkoleniowca niesie za sobą również zmiany w składzie Mainz. Do tej pory regularnie w wyjściowej jedenastce niemieckiego klubu w rozgrywkach Ligi Konferencji grał Kacper Potulski. Natomiast w starciu z Kolejorzem reprezentant Polski do lat 21 usiadł na ławce.

Jeśli chodzi o skład Lecha, to Niels Frederiksen nie przygotował zbyt wielu niespodzianek personalnych. W wyjściowej jedenastce dokonał dwóch roszad. Na ławce znaleźli się Leo Bengtsson i Taofeek Ismaheel. W porównaniu do starcia z Cracovią od pierwszych minut rozpocznie Ali Gholizadeh i Filip Jagiełło. Reszta składu pozostaje bez zmian.

Oficjalne składy na mecz Lech – Mainz:

Lech: Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Gholizadeh, Jagiełło, Kozubal, Palma – Rodriguez, Ishak

Mainz: Batz – Da Costa, Hanche-Olsen, Kohr – Widmer, Lee, Sano, Veratschnig – Nebel, Weiper, Hollerbach

Początek meczu Lech – Mainz w czwartek (11 grudnia) o godzinie 21:00. Zawody poprowadzi sędzia Andrei Florin Chivulete z Rumunii.