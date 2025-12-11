Lech Poznań - Mainz to pojedynek w 5. kolejce Ligi Konferencji. Kolejorz mierzy się z 5. ekipą stawki. Znamy przewidywane składy na to spotkanie.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech – Mainz: Frederiksen postawi na taką jedenastkę?

Siódma drużyna Ekstraklasy kontra ostatni zespół Bundesligi – spotkanie Lech Poznań – Mainz to starcie dwóch ekip, które na krajowym podwórku radzą sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. A jak wygląda sytuacja w tabeli Ligi Konferencji? Kolejorz jest szesnasty, natomiast klub z Moguncji plasuje się na 5. lokacie.

Lech ma na koncie sześć punktów. Podopieczni Nielsa Frederiksena pokonali Rapid Wiedeń i FC Lausanne-Sport, natomiast w rywalizacji z Lincoln i Rayo Vallecano musieli uznać wyższość rywali. Mainz wygrało z Omonią, Zrinjskim i Fiorentiną. Jedyna porażka przypadła na potyczkę z Universitateą Krajowa.

Lech Poznań – Mainz: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Gurgul, Skrzypczak, Mońka, Pereira – Bengtsson, Rodriguez, Kozubal, Palma – Ismaheel, Ishak

Mainz: Batz – Veratschnig, Leitsch, Hanche-Olsen, da Costa, Widmer – Sano, Maloney – Hollerbach, Weiper, Nebel