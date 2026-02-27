Lech i Raków znają rywali w 1/8 finału Ligi Konferencji! Wszystko jasne

Lech Poznań i Raków Częstochowa poznali pary w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Rywalem Kolejorza będzie Szachtar Donieck, a Medaliki zmierzą się z kolei z Fiorentiną.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech zagra z Szachtarem a Raków z Fiorentiną

Lech Poznań i Raków Częstochowa to dwa ostatnie kluby z PKO Ekstraklasy, które reprezentują nasz kraj w europejskich rozgrywkach. Już jesienią z nimi pożegnała się Legia Warszawa, a z kolei w czwartkowy wieczór, po niezwykle emocjonującym meczu i dogrywce, Jagiellonia Białystok odpadła z Fiorentiną.

Medaliki awans do 1/8 finału Ligi Konferencji zapewniły sobie już jesienią, piłkarze prowadzeni wówczas jeszcze przez Marka Papszuna zajęli bowiem 2. miejsce w całej fazie ligowej. Z kolei Kolejorz musiał powalczyć w fazie play-off, ale Kups Kuopio nie był zbyt wygórowanym rywalem.

Teraz jednak obie te drużyny poznały swoich przeciwników w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. W wyniku losowania Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck a Raków Częstochowa zmierzy z Fiorentiną. Zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka więc zespół spod Jasnej Góry, ale jednocześnie trudno przekreślać szanse naszego zespołu, bo to, że Włosi są w zasięgu doskonale pokazała Jagiellonia.

Pozostałe mecze 1/8 finału Ligi Konferencji Europy:

Crystal Palace – AEK Larnaca

Sigma Ołomuniec – FSV 05 Mainz

Samsunspor – Rayo Vallecano

AZ Alkmaar – Sparta Praga

Celje – AEK Ateny

HNK Rijeka – RC Strasburg

Zobacz także: Wisła Kraków poznała decyzję Śląska Wrocław ws. kibiców!