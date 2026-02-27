Lech i Raków znają rywali w 1/8 finału Ligi Konferencji! Wszystko jasne

Lech zagra z Szachtarem a Raków z Fiorentiną
Lech Poznań i Raków Częstochowa to dwa ostatnie kluby z PKO Ekstraklasy, które reprezentują nasz kraj w europejskich rozgrywkach. Już jesienią z nimi pożegnała się Legia Warszawa, a z kolei w czwartkowy wieczór, po niezwykle emocjonującym meczu i dogrywce, Jagiellonia Białystok odpadła z Fiorentiną.
Medaliki awans do 1/8 finału Ligi Konferencji zapewniły sobie już jesienią, piłkarze prowadzeni wówczas jeszcze przez Marka Papszuna zajęli bowiem 2. miejsce w całej fazie ligowej. Z kolei Kolejorz musiał powalczyć w fazie play-off, ale Kups Kuopio nie był zbyt wygórowanym rywalem.
Teraz jednak obie te drużyny poznały swoich przeciwników w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. W wyniku losowania Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck a Raków Częstochowa zmierzy z Fiorentiną. Zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka więc zespół spod Jasnej Góry, ale jednocześnie trudno przekreślać szanse naszego zespołu, bo to, że Włosi są w zasięgu doskonale pokazała Jagiellonia.
Pozostałe mecze 1/8 finału Ligi Konferencji Europy:
Crystal Palace – AEK Larnaca
Sigma Ołomuniec – FSV 05 Mainz
Samsunspor – Rayo Vallecano
AZ Alkmaar – Sparta Praga
Celje – AEK Ateny
HNK Rijeka – RC Strasburg
