fot. Imago/BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Legia Warszawa zagra w czwartek na wyjeździe z Austrią Wiedeń

Wojskowi muszą odrobić jednobramkową stratę, jeśli marzą o awansie

Kosta Runjaic zdradził, że między słupkami stanie Kacper Tobiasz

“Teraz to Austria jest faworytem”

Legia Warszawa w zeszłym tygodniu niespodziewanie przegrała przed własną publicznością z Austrią Wiedeń 1-2. Nie udało się wykorzystać boiskowej przewagi, a rywal był bezwzględny w obliczu popełnianych przez Wojskowych błędów.

Teraz stołeczna ekipa musi odrobić jednobramkową stratę. Kosta Runjaic przyznał, że po pierwszym meczu na papierze faworytem rywalizacji są Austriacy.

– Zostawiamy za sobą mecz z Puszczą, to zupełnie inny temat, czeka nas inny mecz z zupełnie innym rywalem. Zapominamy o spotkaniu z Puszczą, którego jednak nie przegraliśmy. Inne zespoły z ekstraklasy grające w pucharach, przegrały swoje mecze. Za nami pierwsza połowa meczu z Austrią, mieliśmy w nim wiele szans, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać, za to popełnialiśmy proste błędy i traciliśmy gole. Teraz na papierze to Austria jest faworytem, ale jesteśmy optymistami – wyjaśnia.

W ostatnim meczu z Puszczą Niepołomice między słupkami stanął Dominik Hładun. We wcześniejszych spotkaniach Kacper Tobiasz pokazał, że nie jest w najlepszej dyspozycji. Popełnił kilka błędów, które poskutkowały utratą goli, właśnie między innymi w rywalizacji z Austrią Wiedeń. Runjaic zdradził natomiast, że na czwartkowy mecz w Lidze Konferencji Europy do bramki wróci właśnie Tobiasz.

– Kto zagra jutro w bramce? Postawię na Kacpra Tobiasza – przekazał.

