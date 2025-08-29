Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji 2025/2026 odbędzie się w piątek, 29 sierpnia. Swoich rywali poznają m.in. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Konferencji

Kiedy losowanie Ligi Konferencji?

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji Europy 2025/2026 odbędzie się w piątek, 29 sierpnia w Monako. Ceremonia rozpocznie się tuż po losowaniu Ligi Europy, czyli o 13:00 czasu polskiego.

Całość będzie transmitowana na żywo w internecie – śledzić ją będzie można bezpłatnie na stronie UEFA.com oraz na oficjalnym kanale UEFA w serwisie YouTube.

Zasady losowania Ligi Konferencji

Faza ligowa Ligi Konferencji Europy w sezonie 2025/2026 rozpocznie się od losowania, w którym udział weźmie 36 drużyn. Każdy zespół rozegra sześć spotkań – trzy u siebie i trzy na wyjeździe.

Uczestnicy zostaną podzieleni na sześć koszyków po sześć drużyn, według rankingu współczynnika UEFA. Do stawki wchodzą 24 ekipy (pięć z tzw. ścieżki mistrzowskiej i dziewiętnaście ze ścieżki ligowej baraży Ligi Konferencji), a także 12 zespołów, które odpadły w rundzie play-off Ligi Europy.

Losowanie przeprowadzane jest przy użyciu specjalnego oprogramowania UEFA. Każdy zespół trafia na sześciu różnych rywali, przy czym obowiązują jasne zasady:

nie można trafić na drużynę z tego samego kraju,

nie można wylosować więcej niż dwóch rywali z jednej ligi.

Po zakończeniu fazy ligowej najlepsza ósemka awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9–24 zagrają w barażach o awans do tej fazy. Zwycięzcy baraży uzupełnią stawkę w 1/8 finału.

Uczestnicy fazy ligowej Ligi Konferencji

Koszyk 1

Fiorentina, AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława, Rapid Wiedeń, Legia Warszawa

Koszyk 2

Sparta Praga, Dynamo Kijów, Crystal Palace, Lech Poznań, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

Koszyk 3

Omonia Nikozja, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia Białystok, Celje, Rijeka

Koszyk 4

Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, AEK Ateny, Aberdeen, Drita

Koszyk 5

Breiðablik, Sigma Ołomuniec, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaka, Shkëndija

Koszyk 6

Häcken, Lausanne-Sport, Universitatea Krajowa, Hamrun Spartans, Noah Erywań, Shelbourne