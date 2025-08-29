Kiedy losowanie Ligi Konferencji?
Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji Europy 2025/2026 odbędzie się w piątek, 29 sierpnia w Monako. Ceremonia rozpocznie się tuż po losowaniu Ligi Europy, czyli o 13:00 czasu polskiego.
Całość będzie transmitowana na żywo w internecie – śledzić ją będzie można bezpłatnie na stronie UEFA.com oraz na oficjalnym kanale UEFA w serwisie YouTube.
Zasady losowania Ligi Konferencji
Faza ligowa Ligi Konferencji Europy w sezonie 2025/2026 rozpocznie się od losowania, w którym udział weźmie 36 drużyn. Każdy zespół rozegra sześć spotkań – trzy u siebie i trzy na wyjeździe.
Uczestnicy zostaną podzieleni na sześć koszyków po sześć drużyn, według rankingu współczynnika UEFA. Do stawki wchodzą 24 ekipy (pięć z tzw. ścieżki mistrzowskiej i dziewiętnaście ze ścieżki ligowej baraży Ligi Konferencji), a także 12 zespołów, które odpadły w rundzie play-off Ligi Europy.
Losowanie przeprowadzane jest przy użyciu specjalnego oprogramowania UEFA. Każdy zespół trafia na sześciu różnych rywali, przy czym obowiązują jasne zasady:
- nie można trafić na drużynę z tego samego kraju,
- nie można wylosować więcej niż dwóch rywali z jednej ligi.
Po zakończeniu fazy ligowej najlepsza ósemka awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9–24 zagrają w barażach o awans do tej fazy. Zwycięzcy baraży uzupełnią stawkę w 1/8 finału.
Uczestnicy fazy ligowej Ligi Konferencji
Koszyk 1
Fiorentina, AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława, Rapid Wiedeń, Legia Warszawa
Koszyk 2
Sparta Praga, Dynamo Kijów, Crystal Palace, Lech Poznań, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
Koszyk 3
Omonia Nikozja, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia Białystok, Celje, Rijeka
Koszyk 4
Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, AEK Ateny, Aberdeen, Drita
Koszyk 5
Breiðablik, Sigma Ołomuniec, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaka, Shkëndija
Koszyk 6
Häcken, Lausanne-Sport, Universitatea Krajowa, Hamrun Spartans, Noah Erywań, Shelbourne