Karol Świderski bardzo szybko zaznaczył swoją obecność w meczu Panathinaikos - Fiorentina w Lidze Konferencji Europy. Polak już w piątej minucie pięknym strzałem wpakował futbolówkę do bramki.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski z golem w meczu Panathinaikos – Fiorentina

Karol Świderski w zimowym okienku transferowym definitywnie zakończyła przygodę w MLS. Reprezentant Polski bowiem opuścił Charlotte FC i dołączył do Panathinaikosu. Bardzo długo trwała transferowa saga z udziałem napastnika, ale ostatecznie zawodnika zdecydował się na przeprowadzkę do Grecji. To jest już druga przygoda byłego gracza Jagiellonii Białystok w tym kraju.

W czwartkowym spotkaniu Ligi Konferencji Europy w podstawowym składzie Panathinaikosu wybiegł Karol Świderski. Tego dnia grecki zespół z Polakami w składzie podejmował Fiorenitnę. Napastnik bardzo szybko zaznaczył swój udział w meczu. 28-latek już w piątej minucie rywalizacji wpisał się na listę strzelców. Reprezentant naszego kraju niezwykle pięknym strzałem z pierwszej piłki pokonał Pietro Terracciano.

KAROL ŚWIDERSKI Z KAPITALNYM GOLEM W LIDZE KONFERENCJI 🚨😍#UECL pic.twitter.com/vEqPZ7TsWF — Polsat Sport (@polsatsport) March 6, 2025

Dzisiejsze trafienie Karol Świderski zapamięta na długo. Jest to bowiem pierwsze trafienie polskiego napastnika w europejskich pucharach, nie licząc eliminacji. I do tego w tak prestiżowym starciu, jakim jest rywalizacja z Fiorentiną, która dwa lata z rzędu meldowała się w finale Ligi Konferencji Europy.

Karol Świderski na ten moment rozegrał osiem spotkań w koszulce Panathinakosu. W tym czasie 28-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.