Lech Poznań przegrał 1:4 z Fiorentiną w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Europy. Joel Pereira przyznał, że Kolejorz podszedł do Violi z aż za dużym szacunkiem.

PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

W spotkaniu Lecha Poznań z Fiorentiną było widać różnicę klas

Prawy obrońca Joel Pereira przyznał, że Kolejorz nie grał wczoraj swojej piłki

Portugalczyk w wypowiedzi pomeczowej diagnozuje przyczyny porażki mistrza Polski

Pereira o przyczynach porażki Lecha z Fiorentiną

Lech Poznań nie miał szans w czwartkowym starciu z Fiorentiną w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Viola pokonała Kolejorza aż 4:1 na Bułgarskiej, dzięki czemu zapewniła sobie sporą zaliczkę przed rewanżem na Stadio Artemio Franchi.

Goście błyskawicznie wyszli na prowadzenie i choć gospodarze szybko odpowiedzieli doprowadzając do wyrównania, to później gra podopiecznych Johna van den Broma się kompletnie posypała. Według Joela Pereiry, Lech Poznań podszedł do Fiorentiny z aż za dużym szacunkiem.

– Nie graliśmy swojej piłki. Podeszliśmy do Fiorentiny z aż za dużym szacunkiem. To drużyna, która na niego zasługuje, ale nie w takim stopniu. W pierwszej połowie odpowiedzieliśmy dobrą postawą na straconą bramkę, to było niezłe 10-15 minut w naszym wykonaniu. Po przerwie przyszedł trzeci i czwarty gol dla rywala, po których już się nie podnieśliśmy – stwierdził Portugalczyk.