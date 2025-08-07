Jagiellonia znów w marszu po Europę! Przewidywane składy na mecz z Silkeborgiem

09:52, 7. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok w ramach meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy zmierzy się dzisiaj z duńskim Silkeborgiem. Duma Podlasia zdaje się mieć spore szanse w tej rywalizacji.

Adrian Siemieniec
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia powalczy w Dani z Silkeborgiem

Jagiellonia Białystok po wielu personalnych zmianach tego lata znów staje do walki o grę w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Piłkarze Adriana Siemieńca w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy zmierzą się bowiem z duńskim zespołem Silkeborg IF. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wyrównane starcie, choć wiadomo, że Duma Podlasia ma spore szansę nie tylko na zwycięstwo, ale i na ostateczny awans.

Warto bowiem pamiętać, że rok temu również od zwycięstwa z FC Kopenhagą rozpoczął prawdziwy się marsz białostoczan w Europie. Dlaczego więc teraz miałoby być inaczej? Pomimo początkowych problemów w 1. kolejce PKO Ekstraklasy, teraz zespół wydaje się być w coraz lepszej formie, a to powoduje, że nadzieje kibiców rosną.

Oto przewidywane składy na mecz Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok. Początek rywalizacji już dzisiaj o godzinie 19:00.

Silkeborg: Larsen – Gammelby, Ostrom, Ganchas, Poulsen – Freundlich, Nielsen, Al Hajj – McCowatt, Bakiz – Adamson

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Polak – Pozo, Drachal, Romanczuk, Cantero – Imaz, Pululu

