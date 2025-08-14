Jagiellonia Białystok okazała się lepsza od Silkeborgu awansowała do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Teraz przed drużyną Adriana Siemieńca trudniejsze wyzwanie. Ich przeciwnik będzie Dinamo Tirana.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok poznała rywala w IV rundzie eliminacji Ligo Konferencji

Jagiellonia Białystok w czwartkowy wieczór rywalizowała w rewanżowym meczu z Silkeborgiem w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca byli w dużo lepszej sytuacji przed pierwszym gwizdkiem. Rywalizacja w Danii zakończyła się triumfem Dumy Podlasia 1:0. Bohaterem starcia został strzelec zwycięskiego gola Bernardo Vital.

Rewanżowe starcie od pierwszych minut układało się po myśli Jagiellonii Białystok. Duma Podlasia już na przerwę schodziła z bezpieczną przewagą dwóch goli. Na listę strzelców wpisał się dwukrotnie Jesus Imaz. W drugiej odsłonie rywalizacji Silkeborg doszedł do głosu. W samej końcówce za sprawą Sofusa Bergera oraz Jensa Martina Gammelby’ego doprowadziła do wyrównania. Ostatecznie awans padł łupem Dumy Podlasia.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem znaliśmy potencjalnych rywali Jagiellonii Białystok w przypadku zwycięstwa. Teraz już wiemy, że Duma Podlasia z Dinamo Tiraną. Albańczycy zdołali odrobić straty i pokonali Hajduk Split po dogrywce.

Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana/Hajduk Split w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy