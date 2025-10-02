Jagiellonia Białystok w czwartek rozpoczyna przygodę w Lidze Konferencji Europy. Tego dnia Duma Podlasia podejmie maltański Hamrun. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia – Hamrun: wyjściowe składy

W czwartek swoją przygodę w europejskich pucharach zaczną przedstawiciele PKO Ekstraklasy. Jednym z zespołów, który będzie reprezentował Polskę w Lidze Konferencji Europy, jest Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca rozegrają tego dnia domowe spotkanie przeciwko Hamrun. Będzie to oczywiście pierwsza rywalizacja w historii między tymi zespołami.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składu obu ekip. Adrian Siemieniec nie zaskoczył. Jagiellonia Białystok wybiegnie na mecz w najsilniejszym zestawieniu. Od pierwszych minut w koszulce Dumy Podlasia wystąpi m.in. Afimico Pululu czy też Jesus Imaz. Hamrun natomiast w ofensywie zagra duetem N’Dri Koffi oraz Sergine Thioune.

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik – Pozo, Flach, Romanchuk, Pietuszewski – Imaz, Pululu

Hamrun: Bonello – Camenzuli, Bjelicic, Polito, Compri – Simkus, Ederson, Corić, Mbong – Thioune, Koffi

Arbitrem rywalizacji Jagiellonia Białystok – Hamrun będzie Igor Stojchevski. Macedoński sędzia zadebiutuje na poziomie Ligi Konferencji Europy. 35-latek dotychczas sędziował tylko mecze ligowe w swoim kraju, a także sporadycznie sięgał po gwizdek w spotkaniach młodzieżowej Ligi Mistrzów.