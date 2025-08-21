Iordanescu odsłonił karty. Znamy składy na mecz Hibernian – Legia Warszawa

Legia Warszawa zagra w Szkocji z Hibernianem w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Trener Edward Iordanescu przedstawił skład na spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Edward Iordanescu ujawnił skład na mecz Ligi Konferencji

Legia Warszawa rozpoczęła rywalizację w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Europy. Podopieczni Edwarda Iordanescu najpierw pewnie wyeliminowali kazachskie Aktobe, a następnie czeski Banik Ostrawa. W kolejnej rundzie warszawski klub zmierzył się z AEK Larnaka. W pierwszym meczu na Cyprze Legia przegrała (1:4), ale w rewanżu przy Łazienkowskiej odrobiła część strat i wygrała (2:1).

Zdobywcy Pucharu Polski w 4. rundzie el. Ligi Konferencji zmierzą się z Hibernianem. Szkocki zespół w poprzednim sezonie zajął trzecie miejsce w lidze, a w bieżącej fazie eliminacji sensacyjnie wyeliminował faworyzowany Partizan Belgrad.

W kadrze na mecz ze Szkotami zabrakło Ilji Szkurina, który nie otrzymał wizy do Wielkiej Brytanii. Z kolei kontuzjowani są ,Claude Goncalves, Kacper Chodyna i Radovan Pankov. W wyjściowym składzie szkoleniowiec postawił na Jana Ziółkowskiego, który jest łączony z Romą czy Bartosza Kapustka, który wraca po zawieszeniu za żółte kartki w europejskich pucharach.

Składy na mecz Hibernian – Legia Warszawa:

Hibernian: Smith – O’Hara, Bushiri, Iredale, Obita – Cadden, Levitt, Mulligan, Boyle, Campbell – Bowie

Legia: Tobiasz – Jędrzejczyk, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Wszołek, Augustyniak, Elitim, Biczachczjan, Kapustka – Nsame