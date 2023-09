IMAGO / Andrzej Iwanczuk / NurPhoto Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernest Muci w obecnym sezonie prezentuje się wręcz kapitalnie

Albańczyk był bohaterem Legii Warszawa w pojedynku z Aston Villą

22-latek zdradził, jaki plan Kosta Runjaić nakreślił na ten mecz

“Plan zakładał zamykanie ich, kiedy atakowali, dobre bronienie i kontry”

Legia Warszawa sprawiła niespodziankę wygrywając 3:2 z Aston Villą w spotkaniu 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Autorami goli dla Wojskowych byli Paweł Wszołek oraz dwukrotnie Ernest Muci. Reprezentant Albanii po meczu stanął przed kamerami “TVP Sport”, aby udzielić wywiadu Hubertowi Bugajowi,

– To był wspaniały wieczór. Dobrze bawiliśmy się przy naszych kibicach, niesamowite doświadczenie. Jestem dumny z zespołu i naszej gry – to mecz, który zapamiętamy. Moja druga bramka? Pamiętam, kiedy Marc Gual podał mi piłkę, zobaczyłem ją, byłem sam i stwierdziłem, że zrobię to sam. Strzeliłem i wpadło. Mam nadzieję, że będę zdobywał bramki jeszcze częściej – powiedział Ernest Muci.

– Myślę, że z poprzedniego sezonu wyciągnąłem dużo doświadczenia, czuje się lepiej na boisku. Zespół jest solidniejszy i jesteśmy większą wspólnotą. Wiemy, jak grać, tworzymy dużo okazji. W każdym spotkaniu strzelamy gole. Plan na Aston Villę? Plan zakładał zamykanie ich, kiedy atakowali, dobre bronienie i kontry. Zrobiliśmy to dobrze. Chcieliśmy pokazać naszą jakość. Cieszę się, że wygraliśmy – dodał Albańczyk.