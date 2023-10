IMAGO / Piotr Kucza / FotoPyK / Newspix.pl Na zdjęciu: Blaz Kramer

Legia Warszawa wygrała 2:1 ze Zrinjskim Mostar w Lidze Konferencji

Autorem zwycięskiego gola dla Wojskowych był Blaz Kramer

Słoweński napastnik udzielił pomeczowego wywiadu

“Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie”

Legia Warszawa pokonała Zrinjski Mostar 2:1 w meczu 3. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji i awansowała na fotel lidera grupy E. Bohaterem stołecznej drużyny został Blaz Kramer, który zdobył zwycięską bramkę. Słoweński napastnik po ostatnim gwizdku stanął przed kamerą telewizji “TVP Sport” i udzielił krótkiego wywiadu.

– Gole są najważniejsze dla napastnika, ale dla mnie najważniejsze jest to, że drużyna wygrywa. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Wygraliśmy z odrobiną szczęścia, ale zasłużyliśmy na to zwycięstwo – powiedział po meczu Blaz Kramer.

– Wiedzieliśmy, że musimy wyjść z tego chwilowego kryzysu, który przeżywaliśmy przez kilka trudniejszych, gorszych spotkań i udało się – dodał.

– Trener zna moją historię. Zawsze był ze mną, nawet kiedy byłem kontuzjowany. Zawsze mnie wspierał. Wiem, że gdy mi daje szansę, muszę jakoś się mu odpłacić za to zaufanie. Dedykuję dzisiejszy triumf mojej żonie i dziecku – zakończył.