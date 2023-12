Imago / Pro Shots Na zdjęciu: AZ Alkmaar

AZ Alkmaar zostało ukarane karą w wysokości 40 tysięcy euro za wydarzenia po meczu z Legią

Holendrzy nie chcą zaakceptować grzywny i zamierzają się odwołać od decyzji UEFA

Na stronie internetowej klubu zamieszczone zostało oficjalne oświadczenie

AZ nie zgadza się z decyzją UEFA

AZ Alkmaar decyzją UEFA zostało ukarane karą w wysokości 40 tysięcy euro. Ma to związek z wydarzeniami, jakie miały miejsce tuż po meczu z Legią Warszawa w Lidze Konferencji. Członkowie delegacji, zawodnicy oraz sztab mieli problem z opuszczeniem stadionu. Na parkingu doszło do szarpaniny. W wyniku tego Radovan Pankov oraz Josue zostali zabrani przez holenderską policję do aresztu, gdzie spędzili noc.

Dzisiaj po południu na oficjalnej stronie AZ pojawiło się oświadczenie. Oto jego treść.

– AZ z niezrozumieniem przyjął do wiadomości, że UEFA ma zamiar nałożyć na klub karę w wysokości 40 tysięcy euro za zakłócanie porządku po zakończeniu meczu z Legią Warszawa. Jako klub poinformowaliśmy UEFA o złożeniu odwołania natychmiast po otrzymaniu uzasadnienia – czytamy w oświadczeniu.

– Mimo że UEFA nie uzasadniła jeszcze swojej decyzji, AZ od razu informuje, że nie zgadza się z karą. Jest ona całkowicie niezrozumiała, niewytłumaczalna i nie do przyjęcia – grzmią Holendrzy.