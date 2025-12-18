Jagiellonia Bialystok w czwartkowy wieczór podejmowała AZ Alkmaar w Lidze Konferencji. Rywalizacja zakończyła się bezbramkowym remisem i tym samym Duma Podlasia zapewniła sobie grę w Europie na wiosnę.

PressFocus Na zdjęciu: Wouter Goes oraz Afimico Pululu

Jagiellonia Białystok remisuje z AZ Alkmaar

Jagiellonia Białystok w czwartkowy wieczór rozgrywała swoje ostatnie spotkanie w rundzie zasadniczej tegorocznej Lidze Konferencji Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca w ramach 6. kolejki mierzyli się na wyjeździe z AZ Alkmaar. Przed pierwszym gwizdkiem Duma Podlasia nie była faworytem tego starcia. Wielu ekspertów wręcz skazywało polską drużynę na pożarcie. Białostoczanie jednak wielokrotnie potrafi wywiązywać się z roli kopciuszka, sprawiając niespodzianki w starciach ze zdecydowanymi faworytami.

Od pierwszych minut Jagiellonia Bialystok głównie swoją uwagę musiała skupić na defensywie. AZ Alkmaar od pierwszych minut zaznaczył swoją dominację, choć wielokrotnie podopieczni Adriana Siemieńca potrafili odpowiedzieć Holendrom. Zarówno jedni jak i drudzy mieli swoje okazje bramkowe, ale w pierwszej odsłonie nie obejrzeliśmy goli. Drużyny schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

W drugiej połowie Jagiellonia Białystok miala olbrzymie problemy. Zwłaszcza od 63. minuty, kiedy z boiska za czerwoną kartkę wyleciał Afimico Pululu. Duma Podlasia w dalszej części spotkania skupiła się wyłącznie na obronie wyniku. Finalnie im się udało tego dokonać. Tym samym podopieczni Adriana Siemieńca przypieczętowali grę na wiosnę w europejskich pucharach.

Rok 2025 był dla Jagiellonia Białystok czasem potwierdzania, że wcześniejsze sukcesy nie były dziełem przypadku. Drużyna utrzymała wysoki poziom sportowy, godząc grę na krajowym podwórku z występami w Europie i budując coraz silniejszą pozycję w polskiej piłce. To był rok stabilizacji Dumy Podlasia.

AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok 0:0