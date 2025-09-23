Ziółkowski poza kadrą Romy na mecz Ligi Europy. Znamy powód

Jan Ziółkowski znalazł się poza kadrą na mecz Ligi Europy. W środę (24 września) AS Roma zmierzy się na Allianz Riviera z Niceą. Powodem nieobecności reprezentanta Polski jest zawieszenie za czerwoną kartkę.

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski opuści mecz Nice – Roma w Lidze Europy

Jan Ziółkowski pod koniec letniego okna transferowego zmienił klub. Za kwotę ponad 6 milionów euro odszedł z Legii Warszawa i dołączył do AS Romy. Jak dotąd w zespole z Serie A nie miał jeszcze okazji zadebiutować. Zarówno w starciu z Torino, jak i Lazio oglądał grę kolegów z poziomu ławki rezerwowych. Wiadomo już, że nie zagra także w spotkaniu z OGC Nice w Lidze Europy.

Roma zagra z Niceą na Allianz Riviera w środę (24 września). Rzymianie udostępnili na stronie internetowej kadrę zespołu na mecz w Lidze Europy. Na 21-osobowej liście brakuje kilku zawodników w tym Jana Ziółkowskiego. Warto zaznaczyć, że nie jest to decyzja trenera.

Powodem nieobecności polskiego obrońcy jest fakt, że w meczu Legia – Hibernian otrzymał czerwoną kartkę. Zawieszenie w europejskich pucharach przypada akurat na pierwsze spotkanie Romy w Lidze Europy. Gian Piero Gasperini będzie mógł z niego skorzystać dopiero w 2. kolejce, gdy rzymianie zmierzą się na Stadio Olimpico z OSC Lille.

Gasperini oprócz Ziółkowskiego nie będzie mógł skorzystać także z kilku innych zawodników. Niedostępni na najbliższy mecz są: Paulo Dybala, Eduardo Bove i Leon Bailey.

Kadra Romy na mecz z OGC Nice:

Bramkarze: De Marzi, Gollini, Svilar

Obrońcy: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Pomocnicy: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Napastnicy: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy