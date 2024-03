"Niemal nieobecny w ataku. To nie przypadek, że De Rossi zdjął go w końcówce" - pisze "Eurosport" na temat występu Nicoli Zalewskiego w meczu przeciwko Brighton. Polak został zdjęty w 73. minucie gry.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Nicola Zalewski

AS Roma awansowała do ćwierćfinału Ligi Europy pokonując Brighton

Włosi jednak w rewanżu zaprezentowali się słabo

Krytycznie recenzje zebrał także Nicola Zalewski

Nie wykorzystał szansy

W czwartkowy wieczór rozgrywane były decydujące mecze w ramach rozgrywek Ligi Europy. O awans do ćwierćfinału walczyły m.in. Brighton oraz AS Roma. Lepsi w tej rywalizacji okazali się piłkarze ze stolicy Włoch, którzy w pierwszym meczu wysoko wygrali 4:0 na Olimpico, zaś w rewanżu ulegli 0:1. Jednak występ w Anglii w opinii wielu pozostawił wiele do życzenia, stąd też po spotkaniu pojawiły się krytyczne głosy nt. postawy zespołu. Dostało się też Nicoli Zalewskiemu, który rozegrał 73 minuty.

– Często przypominał baletnicę. Grał w mało harmonijny sposób. Popełniał błędy, które stawiały Romę w trudnościach i dawały szanse Brighton. W drugiej połowie jego sytuacja nieznacznie się poprawiła, ale wciąż występ był daleki od dobrego – pisze “forzaroma.info”.

– Niemal nieobecny w ataku. To nie przypadek, że De Rossi zdjął go w końcówce – dodaje “Eurosport”.

