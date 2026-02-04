Media: Szokująca decyzja Porto. Cios dla Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski tej zimy dołączył do FC Porto i zaliczył już trzy występy. "O Jogo" zapowiada szokującą decyzję klubu. Nastolatek nie znajdzie się w kadrze na mecze Ligi Europy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski pokrzywdzony. Ominie mecze Ligi Europy

Oskar Pietuszewski tej zimy zdecydował się na zagraniczny transfer. Jagiellonia Białystok próbowała przekonać go do pozostania, lecz bezskutecznie. Interesowało się nim wiele znanych klubów, a ostatecznie rywalizację o podpis wygrało FC Porto. Znany ze szkolenia i promowania młodzieży portugalski gigant wydał na skrzydłowego około ośmiu milionów euro. Ta kwota może oczywiście wzrosnąć, o ile spełnione zostaną wymogi bonusów.

Pietuszewski szybko zadebiutował, błyszcząc w swoim pierwszym występie. Jego przebojowość dała rzut karny dla FC Porto, który został zamieniony na zwycięską bramkę. W sumie 17-latek rozegrał już trzy spotkania – za każdym razem wchodził na boisko z ławki rezerwowych.

Młody zawodnik imponuje śmiałością, dynamiką oraz wyszkoleniem technicznym. Zbiera dobre recenzje w Portugalii, a kibice chcą zobaczyć go w dłuższym wymiarze czasowym. „O Jogo” informuje natomiast o kontrowersyjnej decyzji klubu. Wszystko wskazuje na to, że Pietuszewskiego zabraknie w kolejnej rundzie fazy pucharowej Ligi Europy. FC Porto może zgłosić maksymalnie trzech nowych zawodników – wychowanek Jagiellonii Białystok ma najmniejsze szanse, aby znaleźć się w tym gronie.

To duży cios dla Pietuszewskiego, który chce zbierać jak najwięcej minut. FC Porto czeka na rywala w 1/8 finału Ligi Europy. Zagra ze zwycięzcą jednego z dwumeczów Łudogorec Razgrad – Ferencvarosi lub Celtic – VfB Stuttgart.