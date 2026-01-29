Liga Europy: komplet uczestników fazy pucharowej. Polacy grają dalej

Liga Europy zakończyła w czwartek fazę ligową. Znamy komplet drużyny, które pozostaję w grze o trofeum. W fazie pucharowej nie zabraknie Polaków.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Matty Cash

Ziółkowski uratował Romę, piękna asysta Casha, kolejna wygrana Bednarka i Kiwiora

W czwartek doszło do finalnych rozstrzygnięć fazy ligowej Ligi Europy. Poznaliśmy komplet drużyn, które wciąż będą liczyć się w grze o trofeum. Na szczycie tabeli znalazł się Olympique Lyon, który uzbierał tyle samo punktów, co Aston Villa. Przedstawiciel Premier League dopisał kolejną wygraną do swojego dorobku po szalonym meczu z RB Salzburg. Piętno na tym zwycięstwie odcisnął Matty Cash, który asystował przy jednym golu.

Do kolejnej fazy awansowało też FC Porto, które znalazło się w pierwszej ósemce po ograniu Rangersów. W wyjściowym składzie na to spotkanie znaleźli się Jan Bednarek i Jakub Kiwior – choć przy straconej bramce się nie popisali, później ich występy były już bezbłędne.

Bohaterem AS Romy niespodziewanie okazał się Jan Ziółkowski, który zdobył swojego debiutanckiego gola, a jednocześnie zapewnił drużynie ósme miejsce i bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Mecz z Panathinaikosem Ateny zakończył się remisem 1-1.

Czyste konto w wyjazdowej rywalizacji z Maccabi Tel Aviv zaliczył Łukasz Skorupski. Wspólnie z Bologną będzie dalej grał w Lidze Europy po zajęciu dziesiątego miejsca w tabeli.