Legia „wzmocniona”. Kluczowy gracz Aktobe bez wizy

Legia Warszawa oficjalnie rozpocznie sezon 10 lipca. Wojskowi zmierzą się z Aktobe w w eliminacjach do Ligi Europy. Ekipa z Kazachstanu pojawi się w Polsce bez kluczowego zawodnika.

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: FK Sarajevo - Aktobe

Legia – Aktobe: goście bez jednej z gwiazd

O sytuacji dotyczącej rywala zdobywców Pucharu Polski poinformował Bartłomiej Banasiewicz. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej poinformował, powołując się na rosyjskie media, iż Aktobe do zbliżającego się starcia na Łazienkowskiej przystąpi bez Idrisa Umajewa. W ten sposób Legia Warszawa została „wzmocniona”.

Skrzydłowy kazachskiej ekipy nie otrzymał wizy umożliwiającej wjazd do naszego kraju. Chociaż Aktobe nie rezygnuje prób odwołania, są one skazane na porażkę – Rosjanin niemal na pewno nie pojawi się w Polsce. Umajew w trwających sezonie rozegrał dziesięć spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Jego absencja będzie bolesna dla ekipy Wiaczesława Lewczuka.

🇰🇿🇵🇱Polska nie wydała wizy rosyjskiemu piłkarzowi FK Aktobe



Idris Umajew jako jedyny zawodnik FK Aktobe nie otrzymał wizy na wjazd do Polski – podają 🇷🇺rosyjskie media



Piłkarz pochodzący z Czeczenii na 99 % nie zagra w pierwszym meczu kwalifikacji Ligi Europy w Warszawie.



1/5 pic.twitter.com/vy26rQdL6T — Bartłomiej Banasiewicz (@babanasiewicz) July 3, 2025

– W Rosji pojawiły się głosy, że idąc tam samą drogą Kazachowie nie powinni wpuszczać piłkarzy Legii do kraju. Nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę w Rosji, że dla Polaków i innych obywateli UE obowiązuje ruch bezwizowy do Kazachstanu – pisze Banasiewicz, który dodaje, iż to nie jest pierwsza taka sytuacja. – Rok temu rosyjskich piłkarzy ormiańskiego Urartu Erywań nie wpuścili Estończycy. Dwa lata temu natomiast rosyjscy zawodnicy azerskiego Sabah nie zostali natomiast wpuszczeni na Łotwę.