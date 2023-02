PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Hiszpańskie media informują, że Sergio Busquets na pewno nie weźmie udziału w przyszłotygodniowym spotkaniu Ligi Europy, w którym FC Barcelona zmierzy się z Manchesterem United. Wcześniej sądzono, że pomocnik może zdążyć wyleczyć uraz na wielki hit.

Nie będzie szybszego powrotu do gry Busquetsa

Sztab medyczny zrezygnował z przyspieszonego trybu leczenia

Hiszpan nie zagra z Manchesterem United

Busquets nie zagra z Manchesterem United

Barcelona doznała ogromnego ciosu w miniony weekend, kiedy Sergio Busquets skręcił kostkę podczas zwycięstwa nad Sevillą. Następnie Hiszpan został wykluczony z gry na okres dwóch tygodni.

Jednak pomimo kontuzji, doniesienia z tego tygodnia sugerowały, że Busquets może wrócić na boisko, kiedy Barcelona zmierzy się z Manchesterem United w pierwszym meczu rundy pucharowej Ligi Europy. Media sugerowały, że klubowi lekarze zdecydują się na przyspieszone leczenie, które umożliwi Hiszpanowi występ w meczu z Czerwonymi Diabłami.

Hiszpański AS w dzisiejszym wydaniu twierdzi jednak, że zaniechano próby doprowadzenia pomocnika Barcelony do pełni sił na hit w europejskich pucharach w trybie przyspieszonym. W klubie nie chcą ryzykować szybszym powrotem Busquetsa na boisku, by ewentualnie nie pogorszyć jego sytuacji zdrowotnej w kolejnych tygodniach. To oznacza, że Hiszpan na pewno nie wystąpi przeciwko United.

Dla FC Barcelony to ogromna strata. Busquets jest kluczowym zawodnikiem blaugrany w tym sezonie. Trzeba jednak zauważyć, że Xavi ma alternatywę w postaci Frenkiego de Jonga, który jest w stanie z powodzeniem zastąpić doświadczonego Hiszpana. Holender był w tym sezonie w doskonałej formie i prawdopodobnie uzupełni środek pola obok Pedriego i Gaviego.

Zobacz również: Kontuzja zaważy na przyszłości stopera Athletic Bilbao?