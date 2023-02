Pressfocus Na zdjęciu: Inigo Martinez

Pod koniec ubiegłego roku Inigo Martinez doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas. Środkowy obrońca nie trenuje wciąż z grupą i prawdopodobnie nie będzie dostępny do gry jeszcze przez kilka tygodni. Rzuca to cień wątpliwości odnośnie do jego przyszłości.

Media hiszpańskie informowały, że Inigo Martinez osiągnął ustne porozumienie z FC Barceloną

Athletic Bilbao chciał przedłużyć umowę ze stoperem, jednak ten nie był do tego skory

Stoper od wielu tygodni leczy kontuzję, co może zamknąć mu drogę do transferu do Barcelony

Barcelona straciła zainteresowanie Inigo Martinezem?

Inigo Martinez jeszcze kilka miesięcy temu był łączony z FC Barceloną. Duma Katalonii starała się przekonać środkowego obrońcę do przenosin po tym, jak wygaśnie jego kontrakt. To nastąpi wraz z końcem trwającego sezonu. Poważna kontuzja zawodnika rzuca jednak cień wątpliwości odnośnie do jego przyszłości.

Hiszpan stracił już osiem kolejnych meczów i zdaniem dziennikarzy Marki czeka go jeszcze kilka tygodni rekonwalescencji. Bez 31-latka na boisku defensywa Athleticu Bilbao prezentuje się dużo gorzej, a zespół odniósł tylko cztery zwycięstwa w ośmiu spotkaniach.

W pewnym momencie wydawało się, że stoper bliski jest przedłużenia umowy z ekipą z Kraju Basków, jednak tak się nie stało. Zawodnik wciąż rozważa odejście z klubu, a problemy zdrowotne mogą zamknąć mu ostatecznie drogę do transferu do Blaugrany. Dumę Katalonii interesuje jedynie transfer bezgotówkowy. Jeśli Hiszpan przedłuży umowę z Athletikiem, na pewno nie trafi na Camp Nou.

