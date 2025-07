Legia przed trudnym zadaniem. Znamy składy na mecz z Banikiem

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia walczy w Ostrawie. Znamy składy

Legia Warszawa rozpoczęła sezon w bardzo dobrym stylu – ma na koncie wygrany dwumecz z Aktobe w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy, a także triumf nad Lechem Poznań w Superpucharze Polski. Stołeczny klub przełożył rywalizację w pierwszej kolejce Ekstraklasy, więc póki co może w pełni skupiać się na europejskich pucharach. W czwartek czeka go poważniejsze wyzwanie, bowiem zagra na wyjeździe z Banikiem Ostrawa. Kibice wierzą, że uda się wywieźć z Czech korzystny wynik, tak aby do domowego meczu przystąpić z bramkową przewagą.

Trener Edward Iordanescu od pierwszej minuty postawił na Ilię Szkurina oraz Kacpra Chodynę. Oznacza to, że na ławce rezerwowych zasiądą między innymi Marc Gual i Wahan Biczachczjan. Na szansę musi poczekać również Petar Stojanović, gdyż miejsce w składzie utrzymał Paweł Wszołek.

Spotkanie Banik Ostrawa – Legia Warszawa rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisję można śledzić na antenie Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Składy na mecz eliminacji Ligi Europy

Banik Ostrawa: Holec, Frydrych, Chalus, Pojezny, Buchta, Boula, Rigo, Holzer, Sin, Kubala, Prekop

Legia Warszawa: Tobiasz, Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre, Augustyniak, Elitim, Kapustka, Chodyna, Szkurin, Morishita