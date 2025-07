fot. Pressfocus Na zdjęciu: Banik Ostrawa - Legia Warszawa

Legia odrabia straty. Kapustka trafił do siatki

Legia Warszawa w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Europy rywalizuje z Banikiem Ostrawa. To rywal, który może oczywiście sprawić jej poważne problemy. Czwartkowym gospodarzem są Czesi, który od pierwszych chwil starcia ruszyli do ataku. Już na samym początku obili poprzeczkę Kacpra Tobiasza, a w 13. minucie cieszyli się z prowadzenia. Banik przeprowadził składną akcję, którą wykończył Matej Sin. Najpierw posadził jednego z obrońców Legii, a później skutecznym strzałem trafił do siatki.

Chwilę później Banik mógł cieszyć się z drugiego gola. Nie ulega wątpliwościom, że lepiej wszedł w ten mecz, natomiast Legia potrzebowała czasu, aby dostosować się do panujących warunków.

Legia na razie na minusie w starciu z Banikiem. Matej Sin otwiera wynik meczu i daje prowadzenie gospodarzom! ❌



📺 Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go! pic.twitter.com/QkKswBVe3Q — Polsat Sport (@polsatsport) July 24, 2025

Z czasem Legia zaczęła się odgrażać, co w efekcie dało wyrównującą bramkę. W 32. minucie Bartosz Kapustka uderzył zza pola karnego. Choć jego strzał nie był idealny, zaskoczył Dominika Holca, który popełnił błąd i wpuścił lecącą piłkę do siatki.