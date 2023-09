W czwartek Raków Częstochowa rozpocznie rywalizację w fazie grupowej Ligi Europy od wyjazdowego starcia z Atalantą Bergamo. Jak się okazuje, obie drużyny przystąpią do tego starcia poważnie osłabione.

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Atalanta pierwszym rywalem Rakowa w Lidze Europy

Obie jedenastki mocno osłabione przez kontuzję

Początek meczu o godzinie 21:00

Atalanta i Raków mierzą się z problemami kadrowymi

Atalanta jest zdecydowanym faworytem meczu z Rakowem, ale La Dea przed tym spotkaniem straciła mocne ogniwo w ofensywie. W ostatniej kolejce Serie A w meczu przeciwko Fiorentinie kontuzji doznał Gianluca Scamacca, który pauzował będzie przez najbliższy miesiąc.

Włoskie media uważają, że na szpicy zastąpi go Luis Muriel, który wydaje się być naturalnym zmiennikiem Włocha. Ponadto prasa uważa, że Gasperini może dać szansę w pojedynku z Rakowem kilku zawodnikom, którzy rzadziej grają w rozgrywkach ligowych. Okazję do zaprezentowania mają mieć również zawodnicy, którzy do Bergamo trafili w letnim okienku transferowym.

Raków z kolei przed tym ważnym pojedynkiem stracił Frana Tudora. Wahadłowy w samej końcówce środowego treningu naciągnął mięsień dwugłowy, co wyklucza go z występu w najbliższym przeciwko Włochom. Już wcześniej było wiadomo, że z tego pojedynku wykluczeni zostali Zoran Arsenić, Jean Carlos, Stratos Svarnas i Ivi Lopez.

Przewidywane składy na mecz Atalanta – Raków

Atalanta: Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; De Ketelaere; Lookman, Muriel.

Raków: V. Kovacević, Racovitan, A. Kovacević, Rundić, Plavsić, Kittel, Lederman, Berggren, Cebula, Kochergin, Piasecki.

Zobacz również: Media rozpływają się nad Grabarą. “Te ręce są warte 100 milionów”