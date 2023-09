fot. Imago/SeskimPhoto Na zdjęciu: Kamil Grabara

FC Kopenhaga zremisowała na wyjeździe z Galatasaray 2-2

Do 86. minuty Duńczycy cieszyli się jeszcze z dwubramkowego prowadzenia

Kamil Grabara doczekał się po meczu wielu ciepłych słów

Grabara bohaterem swojej drużyny

W środę FC Kopenhaga mierzyła się w Lidze Mistrzów na wyjeździe z Galatasaray. Faworytem byli gospodarze, lecz to goście jako pierwsi trafili do siatki. Co więcej, w drugiej połowie podwyższyli prowadzenie. Duńczycy byli bliscy wywiezienia z Turcji kompletu punktów, lecz w końcówce rozegrał się prawdziwy dramat. W ciągu dwóch minut Galatasaray dwukrotnie trafił do siatki, ostatecznie remisując spotkanie w pierwszej kolejce fazy grupowej.

Wieloma świetnymi interwencjami popisał się Kamil Grabara. Bardzo długo utrzymywał czyste konto, dzięki czemu jego zespół mógł skupiać się na atakowaniu. Mimo bardzo pechowej końcówki, Polak został pochwalony i wyróżniony przez media jako ostoja swojej drużyny. Doczekał się bardzo pozytywnych komentarzy pod swoim adresem.

“Nie bez przyczyny te ręce są warte ponad 100 milionów. Prawa ręka była ze stali. Gdyby nie Polak, FC Kopenhaga szybko straciłaby szanse na dobry wynik. Przy strzałach w końcówce nie miał szans” – ocenił dziennik “Ekstrabladet”.

To ostatni sezon Grabary w barwach FC Kopenhagi. Latem 2024 roku przeniesie się do Wolfsburga. Transfer został sfinalizowany już kilka tygodni temu.

