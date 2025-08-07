AEK Larnaka - Legia Warszawa to spotkanie 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Poznaliśmy oficjalne składy na mecz na AEK Arena.

Tomasz Jastrzębowski/ PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

AEK Larnaka – Legia Warszawa: składy na starcie na AEK Arena

Legia Warszawa pod wodzą Edwarda Iordanescu rozegrała już siedem spotkań. Bilans nowego szkoleniowca za sterami Wojskowych to pięć zwycięstw i dwa remisy. Stołeczna ekipa sięgnęła po Superpuchar Polski, a także przebrnęła przez dwie rundy eliminacji do Ligi Europy. Dzisiaj na zdobywców Pucharu Polski czeka trzeci przeciwnik, cypryjski AEK Larnaka.

Pierwsza odsłona tego dwumeczu została zaplanowana na AEK Arena w Larnace. Legia nie jest wyraźnym faworytem dzisiejszego pojedynku, ale nie powinna mieć większych problemów z wywalczeniem awansu do decydującej rundy.

AEK Larnaka – Legia Warszawa: oficjalne składy

AEK Larnaka: Zlatan Alomerović – Jeremie Gnali, Angel Garcia, Valentin Roberge, Godswill Ekpolo – Gustavo, Hrvoje Milicević, Pere Pons – Yerson Chacon, Karol Angielski, Djordje Ivanović

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz – Ruben Vinagre, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski, Paweł Wszołek – Claude Goncalves, Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka – Petar Stojanović, Jean-Pierre Nsame, Wahan Biczachczian