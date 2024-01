IMAGO / Nigel French/Sportsphoto/APL Na zdjęciu: Craven Cottage podczas środowego meczu

Fulham FC w środę zremisował u siebie z Liverpoolem (1:1) i ostatecznie pożegnał się z Pucharem Ligi Angielskiej

Organizatorzy spotkania chcieli zadbać o odpowiednią oprawę spotkania. Przed jego rozpoczęciem rozłożyli na krzesełkach białe oraz czarne flagi, odpowiadające barwom drużyny

Po rozłożeniu biała część oprawy budziła natychmiastowe skojarzenia z kapturami skrajnie prawicowej, rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan. Nie umknęło to uwadze fanów oraz dziennikarzy

Fulham FC chciało zadbać o oprawę, ale klub zanotował wpadkę

Fulham FC w piątek stało przed bezprecedensowym wyzwaniem. Drużyna podejmowała u siebie Liverpool FC w rewanżowym starciu półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Gospodarze słynnego Craven Cottage nigdy w swojej 145-letniej historii nie zagrali w finale tego turnieju. Szanse na przełamanie złej passy mieli relatywnie niewielkie. The Reds wygrali dwa tygodnie wcześniej na Anfield Road 2:1. To oznaczało, że zespół z Londynu potrzebował zwycięstwa co najmniej dwiema bramkami i to przeciwko jednej z najlepszych ekip tego sezonu Premier League.

Właściciele chcieli jednak dać z siebie wszystko i przygotowali stosowną oprawę. Na krzesełkach stadionu pojawiły się flagi w dwóch kolorach: białym i czarnym. Miały reprezentować barwy Fulham FC i zmotywować piłkarzy do lepszego występu. Niestety, nie wszystko potoczyło się wedle myśli gospodarzy.

Po tym, jak kibice podnieśli białe flagi, te z miejsca zaczęły wzbudzać jedno, bardzo negatywne skojarzenie. Krótko mówiąc, wyglądały, jak kaptury skrajnie prawicowej, amerykańskiej organizacji Ku Klux Klan.

Fulham have had a nightmare with them flags pic.twitter.com/PT9pRrbCGm — george (@StokeyyG2) January 24, 2024

Liczni kibice, a także dziennikarze Daily Mail, nie przeszli wobec tego obojętnie. Mało tego, owo wsparcie niespecjalnie pomogło The Cottagers. Zremisowali bowiem z Liverpoolem 1:1 i pożegnali się z marzeniami o historycznym występie w finale.

Zobacz też: Prozaiczna przeszkoda stojąca na drodze powrotu Benzemy do Europy.