IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Capello skomentował obecną sytuację FC Barcelony

FC Barcelona, pomimo zakwalifikowania się do ćwierćfinału Pucharu Króla ma duże trudności w obecnej kampanii, a obrona mistrzostwa La Liga jest już uważana za nieosiągalną. Zespół z Katalonii zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli tracąc aż siedem punktów do drugiego w tabeli Realu Madryt i osiem punktów do lidera Girony.

– Są trenerzy, którzy upierają się: To jest mój system, to jest mój sposób gry. Musisz się jednak uczyć i przygotowywać do każdego meczu osobno, zawsze musisz mieć zwycięskiego ducha i mentalność. Ale jedną z najważniejszych rzeczy jest znajomość przeciwnika i tego, jak z nim grać, jakie ma cechy, gdzie jest dobry, a gdzie nie. Nie możesz zawsze grać w ten sam sposób. Obejrzyj ostatni mecz Real – Barcelona – powiedział Capello.

Włoch przyznał, że nie jest zaskoczony krytyką skierowaną pod adresem Xaviego, ale zaznaczył, że nie do końca jest on winny wszystkiemu w Barcelonie. – Krytyka zawsze się zdarza. Lewandowski też zawodzi, nie jest już taki sam jak rok temu i to jest ważne. Jest niewielu znakomitych środkowych napastników. Haaland to zawodnik, który z każdym rokiem się poprawia, ponieważ jest młody, ale Lewandowski w tym roku nie gra na poziomie, do jakiego przyzwyczaił. I to jest problem – dodał.

