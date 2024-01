Znany trener mówi „nie” Barcelonie

Trener Girony, Michel znalazł się w gronie kandydatów do zastąpienia Xaviego w Barcelonie. 48-latek odniósł się do ostatnich spekulacji i stanął w obronie obecnego opiekuna klubu z Katalonii.

Xavi zapowiedział, że odejdzie latem z Barcelony

Media spekulują, że jego następcą mógłby być Michel

Trener zdystansował się od tych plotek

Michel mówi „nie” Barcelonie

Choć Girona ma nieporównywalnie mniejszy budżet niż czołowe kluby, walczy o mistrzostwo Hiszpanii. Zespół ten wygrał w niedzielę 1:0 na boisku w Vigo i jest liderem tabeli.

Samego szkoleniowca, Michela, łączy się z możliwymi przenosinami do Barcelony. Nie wygląda jednak na to, by 48-latek był zainteresowany takim scenariuszem. – Ja łączony z Barceloną? Nie, nie interesuje mnie to. Skupiam się tylko i wyłącznie na pracy w Gironie – zadeklarował Michel.

Opiekun aktualnego lidera La Liga stanął przy tym w obronie Xaviego. Przesądzone jest już to, że z powodu słabych wyników i fali krytyki w czerwcu rozstanie się on w Blaugraną. – Xavi jest osobą, który zna ten klub zdecydowanie najlepiej. Moja umowa z Gironą jest natomiast ważna do 2026 roku. To wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć – dodał.

