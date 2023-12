Znamy skład na derby Katalonii. Xavi nie miał prawa wybrać inaczej

Barcelona - Girona to starcie kończące niedzielną odsłonę zmagań w 16. kolejce La Liga. W meczu na Estadi Olímpic Lluís Companys zmierzą się 4. i 2. ekipa ligowej stawki. Poznaliśmy oficjalne składy na derby Katalonii.

IMAGO / ZUMA Wire/ Xavi Urgeles Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Girona to hit 16. kolejki La Liga. Wicelider odwiedza stadion czwartej drużyn w tabeli

Gospodarze muszą wygrać, by zbliżyć się do dwóch najlepszych ekip stawki

Xavi postawił na najsilniejszy skład – nie zabrakło w nim miejsca dla Roberta Lewandowskiego

La Liga. Poznaliśmy wybrańców Xaviego i Michela na mecz Barcelona – Girona

FC Barcelona podejmuje Gironę w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 16. serii zmagań w La Liga. Na Estadi Olímpic Lluís Companys dojdzie do pojedynku czwartej z drugą ekipą hiszpańskiej ekstraklasy. Gospodarze obecnie tracą pięć punktów do liderującego Realu Madryt, który ma o jedno spotkanie rozegrane więcej, i cztery do podopiecznych Míchela. Jeżeli Blaugrana nie chce utrudnić sobie pogoni za tytułem, musi wygrać Derby Katalonii.

Na kogo postawił Xavi? Szkoleniowiec FCB właściwie nie mógł wybrać inaczej. Marc-Andre ter Stegen nadal nie jest dostępny, więc w bramce znowu znalazł się Inaki Pena. Defensywę tworzą Joao Cancelo, Ronald Araujo, Andreas Christensen i Jules Kounde, z kolei w linii pomocy współpracować będą Frenkie de Jong, Pedri i Ilkay Gundogan. Za atak odpowiedzialni będą Joao Felix, Robert Lewandowski i Raphinha.

W Gironie w porównaniu z ligowym meczem z Valencią Michel dokonał jednej zmiany – Yangela Herrerę zastąpił Yan Couto.

FC Barcelona: Inaki Pena – Joao Cancelo, Araujo, Christensen, Kounde – Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri- Joao Felix, Lewandowski, Raphinha

Girona: Gazzaniga – Eric Garcia, David Lopez, Blind, Miguel Gutierrez – Aleix Garcia, Yan Couto, Ivan Martin – Cygankow, Dowbyk, Savio