Złota Piłka 2025 została oficjalnie wręczona. W plebiscycie France Football przyznano również nagrody w pozostałych kategoriach. Oto pełna lista zwycięzców.

Raj Valley/ Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2025: wszyscy zwycięzcy

Oficjalna ceremonia w Théâtre du Châtelet w Paryżu za nami. Złota Piłka 2025 została wręczona. Jednak na gali organizowanej przez France Football poznaliśmy nie tylko najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę świata. Nagrody przyznano także w wielu innych kategoriach, m.in drużyna czy trener roku.

Nagroda Kopy, dla najlepszego piłkarza do lat 21, trafiła w ręce Lamine’a Yamala, który po raz drugi cieszył się z sukcesu. Wśród kobiet triumfowała Vicky Lopez. Z kolei bramkarzem 2025 roku został Gianluigi Donnarumma – to on otrzymał Nagrodę Jaszyna. Najlepszą bramkarką wybrano Hannah Hampton.

Kto został najlepszym trenerem w męskim futbolu? Oczywiście Luis Enrique. Pod jego wodzą Paris Saint-Germain sięgnęło po Ligę Mistrzów. Najlepszą trenerką wybrano Sarinę Wiegman, selekcjonerkę reprezentacji Anglii, a więc mistrzyń Europy.

Złota Piłka 2025 trafiła do Ousmane’a Dembele, a najlepszą piłkarką wybrano Aintanę Bonmati. Klubem roku wybrano PSG. W piłce kobiet triumfował Arsenal.

Nagroda Kopy: Lamine Yamal

Nagroda Kopy (kobiety): Vicky Lopez

Nagroda Jaszyna (mężczyźni): Gianluigi Donnarumma

Nagroda Jaszyna (kobiety): Hannah Hampton

Najlepsza drużyna męska: Paris Saint-Germain

Najlepsza drużyna kobieca: Arsenal

Najlepszy trener (mężczyźni): Luis Enrique

Najlepszy trener (kobiety): Sarina Wiegman

Złota Piłka (kobiety): Aitana Bonmati

Złota Piłka (mężczyźni): Ousmane Dembele

Nagroda Gerda Mullera (mężczyźni): Viktor Gyokeres

Nagroda Gerda Mullera (kobiety): Ewa Pajor

Nagroda Sokratesa: Xana Foundation