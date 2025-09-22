Złota Piłka 2025: wszyscy zwycięzcy
Oficjalna ceremonia w Théâtre du Châtelet w Paryżu za nami. Złota Piłka 2025 została wręczona. Jednak na gali organizowanej przez France Football poznaliśmy nie tylko najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę świata. Nagrody przyznano także w wielu innych kategoriach, m.in drużyna czy trener roku.
Nagroda Kopy, dla najlepszego piłkarza do lat 21, trafiła w ręce Lamine’a Yamala, który po raz drugi cieszył się z sukcesu. Wśród kobiet triumfowała Vicky Lopez. Z kolei bramkarzem 2025 roku został Gianluigi Donnarumma – to on otrzymał Nagrodę Jaszyna. Najlepszą bramkarką wybrano Hannah Hampton.
Kto został najlepszym trenerem w męskim futbolu? Oczywiście Luis Enrique. Pod jego wodzą Paris Saint-Germain sięgnęło po Ligę Mistrzów. Najlepszą trenerką wybrano Sarinę Wiegman, selekcjonerkę reprezentacji Anglii, a więc mistrzyń Europy.
Złota Piłka 2025 trafiła do Ousmane’a Dembele, a najlepszą piłkarką wybrano Aintanę Bonmati. Klubem roku wybrano PSG. W piłce kobiet triumfował Arsenal.
Nagroda Kopy: Lamine Yamal
Nagroda Kopy (kobiety): Vicky Lopez
Nagroda Jaszyna (mężczyźni): Gianluigi Donnarumma
Nagroda Jaszyna (kobiety): Hannah Hampton
Najlepsza drużyna męska: Paris Saint-Germain
Najlepsza drużyna kobieca: Arsenal
Najlepszy trener (mężczyźni): Luis Enrique
Najlepszy trener (kobiety): Sarina Wiegman
Złota Piłka (kobiety): Aitana Bonmati
Złota Piłka (mężczyźni): Ousmane Dembele
Nagroda Gerda Mullera (mężczyźni): Viktor Gyokeres
Nagroda Gerda Mullera (kobiety): Ewa Pajor
Nagroda Sokratesa: Xana Foundation