Yamal został wyrzucony z reprezentacji. Przywołali dawną historię

Yamal wyleciał z reprezentacji. Przypomnieli sprawę z młodzieżówki

Lamine Yamal musi sobie poradzić z dużym szumem medialnym. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o tym, że piłkarz uniknął konsekwencji za spóźnienie na odprawę przed meczem z PSG. Ten fakty wywołał spore poruszenie, bo wcześniej piłkarze Barcelony otrzymywali kary za podobne występki. Przykładowo Raphinha usiadł na ławce w spotkaniu z Valencią.

Hansi Flick miał zamiar ukarać Yamala, ale władze Barcelony nie chciały do tego dopuścić. Klub wywarł presję na szkoleniowcu i przekonał Niemca do wystawienia skrzydłowego w starciu Ligi Mistrzów.

Przy okazji w hiszpańskich mediach ponownie rozpoczęto debatę na temat stylu życia Yamala. Ta kwestia budzi duże wątpliwości i niepokój w szeregach Barcelony, która nie do końca popiera niektóre zachowania piłkarza.

Ponownie przypomniano również historię z 2023 roku, gdy Lamine Yamal został wykluczony z młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii. W programie El Chiringuito trener Julen Guerrero wyjaśnił tylko, że zachowanie piłkarza Barcelony było niewłaściwe. Ponoć miało pójść o wyjście na imprezę bez pozwolenia.

– Otoczenie? Jest bardzo ważne dla zawodnika, który debiutuje w tak młodym wieku, to podstawa. Tak, bardzo ważna. Ludzie wokół ciebie, środowisko rodzinne, przyjaciele, którzy doradzają ci to, czego naprawdę potrzebujesz, a nie to, co chcesz usłyszeć – skomentował Julen Guerrero.