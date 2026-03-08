Yamal wyprzedzi legendę Realu?! Niesamowity rekord o krok

08:50, 8. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  MisterChip (Alexis)

Lamine Yamal może pobić 30-letni rekord La Liga. Jak poinformował użytkownik MisterChip (Alexis), wychowanek FC Barcelony ma szansę zostać piłkarzem z największą liczbą goli w pojedynczym sezonie przed ukończeniem 19. roku życia. Obecnym rekordzistą jest Raul.

Lamine Yamal
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Raul ustanowił ten rekord 30 lat temu! Yamal może go odebrać

FC Barcelona skromnie, ale pokonała Athletic Bilbao w 27. kolejce La Liga (1:0). Jedynego gola w spotkaniu zdobył Lamine Yamal. Było to 14. trafienie nastolatka w rozgrywkach ligowych. Na swoim koncie ma jeszcze 10 asyst. W tym sezonie 19-letni wychowanek La Masii to zdecydowanie najlepszy gracz katalońskiego klubu. Okazuje się, że stoi przed szansą pobicia legendarnego rekordu.

Yamal ma szansę stać się piłkarzem z największą liczbą bramek w jednym sezonie La Liga przed ukończeniem 19. roku życia. Obecnym rekordzistą jest Raul, czyli legenda Realu Madryt. W kampanii 1995/1996 napastnik zdobył 19 goli w 40 meczach. Na ten moment wychowanek Barcelony ma na swoim koncie 14 trafień, ale dokonał tego w 23 spotkaniach. Żeby pobić rekord, musiałby strzelić jeszcze 5 goli, a pozostało mu do rozegrania w tym sezonie jedenaście meczów w lidze.

Najwięcej goli w pojedynczym sezonie La Liga przed ukończeniem 19. roku życia:

  • Raul – 19 goli w sezonie 1995/1996
  • Lamine Yamal – 14 goli w sezonie 2025/2026

Łącznie Lamine Yamal uzbierał w tym sezonie 36 spotkań, w których zdobył 19 bramek i zanotował 15 asyst we wszystkich rozgrywkach. FC Barcelona po zwycięstwie z Bilbao zajmuje 1. miejsce w tabeli z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt.

