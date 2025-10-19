Yamal wykorzystał karnego! Poprowadził drużynę do zwycięstwa [WIDEO]

18:54, 19. października 2025 19:52, 19. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kings League Spain

Lamine Yamal wziął udział w meczu Kings League. Nastolatek pojawił się na boisku i wykorzystał rzut karny. Gwiazdor FC Barcelony poprowadził La Capital FC do zwycięstwa.

Lamine Yamal
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zagrał w Kings League

Lamine Yamal w sobotę wrócił do wyjściowej jedenastki FC Barcelony. Nastolatek znalazł się w pierwszym składzie na mecz z Gironą. Hansi Flick tak jak zapowiedział, ściągnął go z murawy nieco po godzinie gry. W trakcie 64. minut skrzydłowy zaliczył asystę przy golu Pedriego. Duma Katalonii po emocjonującej końcówce, zdobyła komplet punktów, wygrywając (2:1).

W niedzielę Yamal ponownie pojawił się na boisku. Tym razem wziął udział w popularnych rozgrywkach Kings League. Razem z La Capital FC mógł cieszyć się ze zwycięstwa przeciwko Ultimate Mostoles. Choć wydawało się, że 18-latek nie zagra, to niespodziewanie podszedł do rzutu karnego. Jedenastkę bez większych problemów zamienił na bramkę, dokładając cegiełkę do triumfu (8:5).

Yamal, choć opuścił część spotkań w trwającym sezonie, może zaliczyć początek rozgrywek do udanych. Jak dotąd rozegrał 6 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst. Barcelona zajmuje aktualnie 2. miejsce w La Liga ze stratą dwóch punktów do Realu.

Podopieczni Hansiego Flicka następne spotkanie zagrają we wtorek z Olympiakosem w Lidze Mistrzów. Z kolei w niedzielę za tydzień zmierzą się z Realem Madryt w pierwszym w tym sezonie El Clasico.

