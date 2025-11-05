Yamal wybrał partnera w ataku. Tego napastnika potrzebuje

Lamine Yamal ma za sobą nieco słabszy okres. Według informacji El Nacional skrzydłowy Barcelony wskazał napastnika, z którym woli grać w ataku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal woli grać z Lewandowskim

Lamine Yamal przechodzi ostatnio przez trudniejszy moment, ale w Barcelonie wciąż ma ogromne znaczenie. Według informacji El Nacional młody skrzydłowy miał wskazać, z kim najchętniej grałby w ataku. Jego wybór padł na Roberta Lewandowskiego.

Yamal uważa, że polski napastnik najlepiej pasuje do jego stylu gry. Gdy obaj są na boisku, młody Hiszpan ma więcej przestrzeni i może częściej wchodzić w pojedynki z obrońcami. Lewandowski, dzięki swojej grze tyłem do bramki, otwiera Hiszpanowi pole do dryblingów i dośrodkowań.

Z Ferranem Torresem wygląda to inaczej. Hiszpan pracuje więcej w pressingu, ale częściej ucieka za plecy obrońców, przez co nie tworzy tych samych warunków do gry skrzydłowego. Yamal czuje, że w duecie z Lewandowskim może być bardziej kreatywny i groźniejszy pod bramką rywala.

Problemem dla Hansiego Flicka jest jednak równowaga. Trener wie, że duet Lewandowski – Yamal daje dużo w ofensywie, ale mniej w defensywie. Wspólna gra obu może osłabić pressing, zwłaszcza jeśli w ataku pojawia się też Marcus Rashford. Niemiecki szkoleniowiec prawdopodobnie zdecyduje się na taki wariant dopiero wtedy, gdy cała drużyna będzie w pełni formy.