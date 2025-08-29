Yamal trafił na dywanik. Wiadomo, co mu przekazał Flick

Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal wezwany przez Flicka

Dwa mecze, jeden gol, trzy asysty – w taki sposób Lamine Yamal rozpoczął nowy sezon. Napastnik nadal imponuje dyspozycją boiskową – w poprzednich rozgrywkach zanotował 18 trafień i 25 ostatnich podań w 55 spotkaniach. Jednak futbol to nie tylko to, co dzieje się na murawie i w szatni. Nastolatek od dłuższego czasu jest obecny w nagłówkach gazet, ale od niedawna nie tylko ze względu na swoje występy w koszulce Barcelony.

Hansi Flick jest świadomy pokus, które czekają na Hiszpana, i chce, by ten skoncentrował się przede wszystkim na grze w piłkę. Dlatego szkoleniowiec Blaugrany wezwał gwiazdkę do swojego gabinetu. Yamal został zaproszony na rozmowę dotyczącą kwestii pozaboiskowych. El Nacional twierdzi, że Niemiec miał poprosić swojego podopiecznego, by ten „był bardziej dyskretny i starał się odwracać uwagę kamer, przynajmniej gdy nie jest na murawie”.

Yamal 13 lipca świętował osiemnaste urodziny. Impreza, o której pisały nie tylko hiszpańskie media, została określona jako wydarzenie, które „może doprowadzić do załamania kariery wychowanka Dumy Katalonii„. Jak nastolatek poradzi sobie z presją? Jedno jest pewne – aktualnie mówi się o nim już nie tylko jako o piłkarzu, ale także jako o celebrycie. Barcelona nie chce, by kandydat do Złotej Piłki podążył drogą Bojana Krkicia czy Ansu Fatiego, a więc niespełnionych talentów.