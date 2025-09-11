Yamal przegrał prestiżową nagrodę. Wybrali najlepszego piłkarza świata

Lamine Yamal nie został uznany za najlepszego piłkarza świata w plebiscycie magazynu "Onze Mondial". Prestiżową nagrodę zdobył Ousmane Dembele.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal przegrał z Dembele. Francuz najlepszym piłkarzem świata

Lamine Yamal jest wielkim faworytem do zdobycia Złotej Piłki 2025. Jednak duża grupa kibiców i ekspertów uważa, że prestiżowa nagroda powinna powędrować do Ousmane’a Dembele z PSG. Na kilkanaście dni przed galą France Football wyniki swojego plebiscytu zaprezentował magazyn „Onze Mondial”.

„Onze Mondial” przyznaje statuetkę Onze d’Or dla najlepszego piłkarza świata od 1976 roku. Nagroda jest uważana za jedno z najważniejszych indywidualnych osiągnięć w świecie futbolu. W głosowaniu biorą udział czytelnicy oraz eksperci czasopisma. Najpopularniejsi laureaci to: Johan Cruyff, Diego Maradona, Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo.

W tym roku za najlepszego uznano Ousmane’a Dembele z PSG. Francuz wygrał potrójną koronę i zanotował świetny sezon pod względem indywidualnym. Wyniki głosowania pokazują, że minimalnie wyprzedził gwiazdora FC Barcelony.

Wyniki głosowania w plebiscycie Onze d’Or

Ousmane Dembele (32,5%)

Lamine Yamal (30%)

Kylian Mbappe (12,5%)

Achraf Hakimi (7%)

Pedri (5,6%)

Raphinha (4,7%)

Mohamed Salah (3,9%)

Nicolo Barella (1,2%)

William Saliba (1,2%)

Lautaro Martinez (0,9%)

Vinicius Junior (0,5%)