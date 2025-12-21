Yamal ofiarą brutalnego ataku. Sędzia nie miał wątpliwości [WIDEO]

17:25, 21. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lamine Yamal nie może liczyć na taryfę ulgową w żadnym meczu. W starciu z Villarrealem gwiazdor Barcelony został potraktowany w brutalny sposób przez Renato Veigę.

Lamine Yamal (Villarreal - Barcelona)
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (Villarreal - Barcelona)

Yamal miał szczęście. Bez kontuzji po takim faulu!

Piłkarze Villarrealu nie przestraszyli się lidera La Liga, ale swój brak bojaźni okazywali w zdecydowanie niewłaściwy sposób. W 11. minucie Santi Comesena przewinił w starciu z Raphinhą. Poszkodowany sam wymierzył sprawiedliwość i wykorzystał rzut karny. Blisko pół godziny później to Lamine Yamal przekonał się o „walecznym” nastawieniu gospodarzy.

Renato Veiga postanowił zaatakować napastnika Dumy Katalonii w sposób, w który nie pozostawił złudzeń sędziemu. Javier Alberola Rojas nie miał żądnych wątpliwości i błyskawicznie podjął decyzję – reprezentant Portugalii obejrzał czerwoną kartkę. Natomiast faulowany Yamal musiał skorzystać z pomocy sztabu medycznego, ale wrócił do gry.

Barcelona utrzymała jednobramkowe prowadzenie do przerwy. W drugiej odsłonie meczu Villarreal będzie musiał gonić wynik w dziesiątkę.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona traci obrońcę! Poważna kontuzja i miesiące pauzy!
Hansi Flick
Co ze Szczęsnym i Lewandowskim? Znane składy na mecz Villarreal – Barcelona
Luis Enrique
Barcelona wciąż niedościgniona. PSG zatrzymało się tuż przed rekordem