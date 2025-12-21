Yamal ofiarą brutalnego ataku. Sędzia nie miał wątpliwości [WIDEO]

Lamine Yamal nie może liczyć na taryfę ulgową w żadnym meczu. W starciu z Villarrealem gwiazdor Barcelony został potraktowany w brutalny sposób przez Renato Veigę.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (Villarreal - Barcelona)

Yamal miał szczęście. Bez kontuzji po takim faulu!

Piłkarze Villarrealu nie przestraszyli się lidera La Liga, ale swój brak bojaźni okazywali w zdecydowanie niewłaściwy sposób. W 11. minucie Santi Comesena przewinił w starciu z Raphinhą. Poszkodowany sam wymierzył sprawiedliwość i wykorzystał rzut karny. Blisko pół godziny później to Lamine Yamal przekonał się o „walecznym” nastawieniu gospodarzy.

Renato Veiga postanowił zaatakować napastnika Dumy Katalonii w sposób, w który nie pozostawił złudzeń sędziemu. Javier Alberola Rojas nie miał żądnych wątpliwości i błyskawicznie podjął decyzję – reprezentant Portugalii obejrzał czerwoną kartkę. Natomiast faulowany Yamal musiał skorzystać z pomocy sztabu medycznego, ale wrócił do gry.

𝐑𝐄𝐍𝐀𝐓𝐎 𝐕𝐄𝐈𝐆𝐀 𝐖𝐘𝐋𝐀𝐓𝐔𝐉𝐄 𝐙 𝐁𝐎𝐈𝐒𝐊𝐀 🟥



Portugalczyk zobaczył czerwoną kartkę za faul, w wyniku którego ucierpiał Lamine Yamal. ⤵️ Zasłużenie? #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/MsK84orfV0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 21, 2025

Barcelona utrzymała jednobramkowe prowadzenie do przerwy. W drugiej odsłonie meczu Villarreal będzie musiał gonić wynik w dziesiątkę.