Yamal musi sobie z tym poradzić. Flick mówi wprost

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal potrzebuje dyscypliny. Flick wierzy w gwiazdora

Lamine Yamal zainaugurował sezon w wielkim stylu, od samego początku dokładając poważne liczby. Później przydarzył mu się uraz pachwiny, a po przerwie nie mógł wrócić do optymalnej formy. Rozczarował w hitowych starciach z Paris Saint-Germain oraz Realem Madryt, a na domiar złego zdiagnozowano u niego schorzenie, z którym swego czasu mierzył się Leo Messi. Na ten moment młody gwiazdor nie planuje operacji, ale być może docelowo będzie musiał się jej poddać.

W niedzielę Yamal wreszcie się przełamał, strzelając gola w domowym meczu z Elche. Barcelona wygrała 3-1, a nastolatek był jednym z najlepszych zawodników na boisku. To sygnał, że być może wraca do formy, którą zachwycał w poprzednim sezonie oraz na początku obecnego.

Yamal w obecnej sytuacji musi ściśle stosować się do założeń trenerów oraz lekarzy. Potrzebna jest dyscyplina i zaangażowanie na najwyższym poziomie, tak aby problemy zdrowotne nie wpłynęły na jego karierę. Hansi Flick wierzy, że gwiazdor Barcelony sobie z tym poradzi.

– On musi teraz zarządzać dobrze tymi problemami. Tak jak już mówiłem, dobrze sobie radzi, jest bardzo zdyscyplinowany i musi to kontynuować. Musi trenować, wykonywać polecenia lekarzy i to właśnie robił. To też dla niego krok naprzód, ale myślę, że nie jest jeszcze po wszystkim. Te dolegliwości mogą znikać i wracać, a on musi sobie z tym poradzić – wytłumaczył szkoleniowiec Barcelony.