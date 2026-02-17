„Yamal grał na lekach”. Barcelona przegrała, a on zmarnował karnego

15:23, 17. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cadena SER

Lamine Yamal zmarnował rzut karny i zaliczył słaby występ. FC Barcelona przegrała z Gironą (1:2). Bojan Krkić Sr. w rozmowie z Cadena SER zdradził, że piłkarz zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal grał z gorączką i na lekach przeciwbólowych

FC Barcelona w poniedziałek przegrała drugi mecz z rzędu. W wyjazdowym starciu 24. kolejki La Liga podopieczni Hansiego Flicka musieli uznać wyższość Girony (1:2). Decydująca bramka padła tuż przed doliczonym czasem gry, a na listę strzelców wpisał się Fran Beltran. Wcześniej w pierwszej połowie rzut karny zmarnował Lamine Yamal. Nastolatek rozegrał całe spotkanie, ale nie zagrał najlepiej.

Łącznie 18-latek oddał aż siedem strzałów, ale tylko jeden z nich był celny. Pozostałe albo były niecelne albo blokowane przez obrońców. O powodach słabszego występu Yamala opowiedział były skaut Katalończyków, Bojan Krkić Senior. Warto zaznaczyć, że syn Krkicia, Bojan Junior to były piłkarz Blaugrany oraz współpracownik dyrektora sportowego – Deco.

Lamine Yamal nie czuł się dobrze. Miał gorączkę przed meczem i grał na lekach. Rozbolał go brzuch i nie czuł się dobrze. Przez to nie zagrał najlepiej – zdradził Bojan Krkić Senior w rozmowie z serwisem Cadena SER.

Porażka była jednoznaczna ze stratą fotelu lidera rozgrywek La Liga. Obecnie po 24. kolejkach to Real Madryt zajmuje 1. miejsce w tabeli. Strata katalońskiego klubu do Królewskich wynosi 2 punkty. W weekend Hansi Flick i spółka zmierzą się u siebie z Levante.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź