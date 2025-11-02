Real Madryt dostał ofertę za gwiazdę. Możliwy transfer do Premier League

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Aston Villa chce pozyskać Endricka

Real Madryt umocnił się na pozycji lidera La Liga, pokonując na własnym stadionie Valencię (4:0) w 11. kolejce rozgrywek. Dzięki temu zwycięstwu Królewscy powiększyli przewagę nad Barceloną do ośmiu punktów. W spotkaniu na Santiago Bernabeu Xabi Alonso po raz pierwszy w tym sezonie dał szansę na grę Endrickowi. 19-letni Brazylijczyk pojawił się na boisku w 79. minucie, zastępując Kyliana Mbappe. Choć był to długo wyczekiwany występ, wszystko wskazuje na to, że młody napastnik może już wkrótce opuścić stolicę Hiszpanii.

Były zawodnik Palmeiras ma zostać wypożyczony w zimowym oknie transferowym, by zdobywać regularne minuty w innym klubie. Dotychczas najpoważniejsze zainteresowanie przejawiał Olympique Lyon, ale teraz do gry włączyła się także Aston Villa. Jak informuje „Daily Star”, klub z Birmingham chce wypożyczyć Endricka.

Za kadencji Carlo Ancelottiego napastnik był stopniowo wprowadzany do zespołu, by oswoić się z tempem europejskiego futbolu. Jednak po objęciu drużyny przez Xabiego Alonso jego rola w kadrze znacząco się zmniejszyła. Według źródeł bliskich zawodnikowi, Endrick miał już poinformować klub, że będzie musiał odejść na wypożyczenie, jeśli jego sytuacja się nie zmieni.

Dla Aston Villi transfer Brazylijczyka byłby szansą na wzmocnienie linii ataku, która w ostatnich tygodniach nie spełnia oczekiwań. Jadon Sancho wciąż czeka na premierowe trafienie w barwach klubu, a Harvey Elliott ma problemy z utrzymaniem regularnej formy. Endrick ma ważny kontrakt w Realu do czerwca 2030 roku. Do tej pory strzelił siedem goli w 38 występach dla Królewskich.