Yamal czy Dembele? Oto lista nominowanych do nagrody piłkarza roku FIFA

FIFA ogłosiła listę nominowanych do nagrody piłkarza roku. Wśród najlepszych zawodników w 2025 znaleźli się Lamine Yamal i Ousmane Dembele. Warto dodać, że Złotą Piłkę zdobył Francuz.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Piłkarz roku FIFA: Yamal i Dembele wśród faworytów

Ousmane Dembele we wrześniu został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie w 2025 roku. Francuz wygrał plebiscyt France Football, otrzymując w nagrodę prestiżową Złotą Piłkę. Od 2016 roku oddzielnie nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów przyznaje również FIFA. Tak się składa, że niebawem światowa federacja organizuje coroczną galę rozdania nagród.

Warto zaznaczyć, że wśród nominowanych do nagrody dla bramkarza roku znalazł się Wojciech Szczęsny. Szanse na nagrodę ma również Robert Lewandowski, który znalazł się w gronie nominowanych w kategorii napastnik roku.

O najważniejszą nagrodę, czyli piłkarza roku nie powalczy żaden Polak. Wśród jedenastu nominowanych są m.in. Ousmane Dembele i Lamine Yamal, czyli dwaj najlepsi zawodnicy 2025 roku wg. France Football. Niewykluczone, że to między nimi rozstrzygnie się zwycięstwo.

Lista nominowanych do nagrody piłkarza roku FIFA: