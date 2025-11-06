Szczęsny wśród nominowanych! Może dostać prestiżową nagrodę

Wojciech Szczęsny znalazł się wśród nominowanych do nagrody FIFA dla najlepszego bramkarza 2025 roku. Oprócz golkipera FC Barcelony szanse na nagrodę ma m.in. Gianluigi Donnarumma.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny wśród nominowanych do nagrody dla bramkarza roku

Wojciech Szczęsny po sezonie 2023/2024 zdecydował się zakończyć karierę. Emerytura trwała bardzo krótko, ponieważ w październiku postanowił wrócić do piłki nożnej. Były reprezentant Polski podpisał kontrakt z FC Barceloną, gdzie napisał niespodziewaną, ale piękną historię. Mało kto mógł wtedy przewidzieć, że ponad dwanaście miesięcy później będzie wśród najlepszych bramkarzy na świecie.

Okazuje się, że Szczęsny może zdobyć nagrodę dla najlepszego bramkarza w 2025 roku. W czwartek (6 listopada) FIFA opublikowała listę nominowanych w plebiscycie The Best FIFA Football Awards. 35-latek znalazł się wśród ośmiu najlepszych bramkarzy na świecie.

Lista nominowanych do nagrody dla bramkarza roku:

Wojciech Szczęsny (FC Barcelona)

Alisson (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madryt)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Monachium)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter Mediolan)

Szczęsny podczas pobytu w Katalonii zdobył potrójną koronę, wygrywając La Liga, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Łącznie w barwach FC Barcelony wystąpił w 38 meczach, w których 14 razy zachował czyste konto. Kontrakt z klubem ma ważny do czerwca 2027 roku.