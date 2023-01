PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Przed spotkaniem Real Madryt – FC Barcelona w drugim w tym sezonie El Clasico poznaliśmy wypowiedzi trenerów obu rywalizujących drużyn. Xavi Hernandez, szkoleniowiec Blaugrany, wypowiedział się na temat zbliżającego się meczu i zdradził, kto ma przewagę w starciu o Superpuchar Hiszpanii.

Xavi wypowiedział się przed meczem Real Madryt – FC Barcelona

Szkoleniowiec FCB zdradził, kto i w jakich aspektach ma przewagę w spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii

Trener Katalończyków wskazał, co można zmienić przed kolejną edycją zmagań

“To najgroźniejszy przeciwnik”

Opiekun Katalończyków został zapytany o to, jak ocenia rywali przed pojedynkiem o trofeum. – Real, zresztą jak zawsze, to zespół bardzo silny fizycznie i taktycznie. To wielki przeciwnik – najgroźniejszy w La Liga, to aktualni mistrzowie Europy. To Real, który wszyscy doskonale znamy. Mają swoisty gen rywalizacji w finałach, co czyni ich wyjątkowymi. I z tym musimy sobie poradzić. Jesteśmy zmotywowani i podekscytowani. Jeżeli zdołamy sięgnąć po puchar, będzie to dla nas wiele znaczyć, ale jeszcze więcej dla naszego rywala. Cokolwiek stanie się w finale, musimy kontynuować swoją pracę. Ale jeżeli wygramy, to doda nam pewności siebie – twierdzi Xavi.

Real Madryt – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.01.2023) Gdzie oglądać mecz Real Madryt – FC Barcelona? W niedzielę będziemy świadkami drugiego w tym sezonie El Clasico. Tym razem stawka spotkania będzie duża, bowiem zwycięzca będzie mógł zabrać ze sobą Superpuchar Hiszpanii. Sprawdź jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji. Real Madryt – FC Barcelona, gdzie oglądać W pierwszym El Clasico w tym sezonie lepszy okazał Czytaj dalej…

W tym aspekcie Real ma przewagę

Czy presja zwycięstwa jest większa w przypadku Barcelony? Hiszpański szkoleniowiec uważa, że w jednym acpekcie Królewscy mają przewagę. – Czynnik psychologiczny jest kluczowy i rywale mają tutaj lekką przewagę, ponadto mogą pochwalić się większym doświadczeniem. Ale nasz głód da nam siłę, której potrzebujemy. Minęło dużo czasu, odkąd zdobyliśmy trofeum i musimy być głodni, tak jak powiedziałem zawodnikom przed meczem przeciwko Betisowi. Młodsi zawodnicy muszą pokazać, że pragną wygrywać, a starsi muszą udowodnić swoje umiejętności i doświadczenie. Dla mnie ten głód zdobywania trofeów przemawia na naszą korzyść – zdradził opiekun Barcelony.

“To byłoby bardziej sprawiedliwe”

Trener ekipy z Camp Nou wypowiedział się także na temat czasu na odpoczynek, jaki otrzymał obie drużyny. Real miał do dyspozycji jeden dzień więcej. – Uważam, że ten czas powinien być równy. To coś, o czym można pomyśleć w kolejnej edycji zmagań. Byłoby to bardziej sprawiedliwe, ale to nie jest wymówka. Wszyscy zawodnicy są dostępni. Nawet jeśli jesteś lekko kontuzjowany, musisz być gotowy. Kiedy jako dziecko zaczynasz grać w piłkę nożną, to właśnie dla takich chwil jak ta – by zagrać w finale z Realem Madryt. Nie boimy się ich. Stoimy przed doskonałą okazją do zdobycia trofeum, które na tym etapie sezonu miałoby duże znaczenie. Więc zrobimy wszystko, żeby wygrać Superpuchar – zakończyła legenda klubu z Camp Nou.