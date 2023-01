Real Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (15.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni i Gavi

Real Madryt – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Superpucharu Hiszpanii. W zaplanowanym na niedzielę finałowym meczu w Rijadzie dojdzie do El Clasico. W meczu trudno jednak wskazać zdecydowanego faworyta do końcowego triumfu.

King Fahd International Stadium Super Cup Real Madryt FC Barcelona 2.80 3.60 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 stycznia 2023 09:14 .

Real Madryt – FC Barcelona, typy i przewidywania

Dla obu drużyn jest to prestiżowe spotkanie. Wygrywając niedzielne spotkanie jeden z zespół nabierze pewności siebie i zyska psychologiczną przewagę przed decydującą o losach mistrzowskiego tytułu rywalizacją. FC Barcelona dodatkowo będzie chciała zrewanżować się na Realu Madryt za ligowe spotkanie, które zakończyło się wygraną Królewskich. My w tym meczu stawiamy na wygraną ekipy Xaviego Hernandeza. W Betfan z kodem promocyjnym GOAL możesz postawić na zwycięzcę tego meczu w podstawowym czasie gry po kursie 100.00. Warunki tej promocji przedstawiamy poniżej. Nasz typ: wygrana Barcelony

STS 2.50 wygrana Barcelony Zagraj!

Kurs 100.00 na zwycięzcę El Clasico

Użytkownicy goal.pl mają możliwość skorzystania ze świetnej oferty przygotowanej przez Betfan. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość postawienia na zwycięstwo Realu Madryt lub Barcelony po niesamowitym kursie 100.00. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjny GOAL Wpłać pierwszy depozyt o wartości dokładnie 40 zł Zagraj pierwszy dowolny kupon za stawkę dokładnie 38 zł. Odblokujesz w ten sposób promocję na mecz Barcelona – Real Madryt. Pamiętaj, że na takim kuponie nie może znaleźć się zakład przeciwny do granego po kursie 100.00 Zagraj zakład SOLO na zwycięzcę meczu Barcelona – Real Madryt w podstawowym czasie gry po kursie 100.00 na stronie promocji Stawka kuponu musi wynosić dokładnie 2 zł Jeżeli zakład będzie trafiony, wygraną w wysokości 176 zł otrzymasz na swoje konto główne

Real Madryt – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Superpuchar Hiszpanii od kilku lat rozgrywany jest w formie turnieju, w którym uczestniczą cztery drużyny. Do tej pory nie było jednak sytuacji, w której do finału dotarły drużyny Realu Madryt i Barcelony. Tym razem obu zespołom powiodło się w półfinałowych spotkaniach i w niedzielę zmierzą się w bezpośrednim meczu o trofeum.

Oglądaj mecz Real Madryt – Barcelona ZA DARMO! Oglądaj w STS TV!

Obie drużyny w półfinałach potrzebowały rzutów karnych, aby zameldować się w finale. Real Madryt okazał się lepszy od Valencii, natomiast Barcelona wyeliminowała Real Betis. Królewscy po części zrehabilitowali się za ostatnią ligową wpadkę, kiedy w wyjazdowym meczu przegrali 1:2 z Villarreal.

FC Barcelona do finałowego spotkania przystąpi w dobrych nastrojach nie tylko dzięki wygranej w półfinale, ale także dzięki odskoczeniu przed tygodniem Królewskim w ligowej tabeli. Podopieczni Xaviego Hernandeza pokonali bowiem 1:0 Atletico Madryt i obecnie samodzielnie przewodzą stawce. Duma Katalonii pozostaje bez porażki od 26 października ubiegłego roku, kiedy w meczu Ligi Mistrzów uległa Bayernowi Monachium.

Real Madryt – FC Barcelona, historia

Niedzielne spotkanie będzie drugim El Clasico w obecnym sezonie. 16 października ubiegłego roku obie drużyny rywalizowały ze sobą na Santiago Bernabeu w ligowym pojedynku. Zdecydowanie lepszy okazał się Real Madryt, który przed własną publicznością wygrał 3:1. Bramki dla Królewskich zdobywali w tym meczu Karim Benzema, Fede Valverde i Rodrygo. Jedyne trafienie dla gości po asyście Roberta Lewandowskiego zaliczył Ferran Torres.

Real Madryt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Analizując kursy oferowane przez oferowane na ten mecz, bukmacherzy minimalnie większe szanse na sukces dają Barcelonie. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na promocję przygotowaną przez Betfan. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można bowiem postawić na wygraną Realu Madryt lub Barcelonę po kursie 100.00. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz powyżej.

Real Madryt – FC Barcelona, przewidywane składy

Real Madryt do niedzielnego finału przystąpi poważnie osłabiony, bowiem problemy zdrowotne eliminują z gry kilku zawodników. Z drużyną do Arabii Saudyjskiej nie udali się David Alaba i Aurelien Tchouameni, a w meczu z Valencią urazów nabawili Lucas Vazquez, Eder Militao i Eduardo Camavinga. Ostatni z nich ma jednak szansę pojawić się w składzie na pojedynek z Barceloną. Pod znakiem zapytania stoi także występ Alvaro Odriozioli, który nie wystąpił w półfinałowym meczu.

FC Barcelona może przystąpić do niedzielnego spotkania w najsilniejszym zestawieniu. Można jednak spodziewać się zmian w wyjściowym składzie w porównaniu do meczu z Realem Betis. Do podstawowej jedenastki mogą wskoczyć między innymi Ansu Fati i Sergio Busquets.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy – Kroos, Valverde, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Araujo, Christensen, Balde – F. de Jong, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Real Madryt – FC Barcelona, kto wygra?

Kto zdobędzie Superpuchar Hiszpanii? Real Madryt 33% FC Barcelona 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Real Madryt

FC Barcelona

Real Madryt – FC Barcelona, transmisja meczu

Finałowy mecz Superpucharu Hiszpanii w którym zmierzą się Real Madryt i FC Barcelona odbędzie się w niedzielę (15 stycznia) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. To jedna z kilku możliwości na obejrzenie tego spotkania.

Zupełnie za darmo mecz obejrzymy dzięki usłudze STS TV. Dostęp do niej mają wszyscy klienci bukmachera. Aby uzyskać dostęp powinieneś spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać w ciągu 24 godzin przed meczem dowolny zakład.

Spotkanie można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online, do której teraz dostęp można uzyskać w promocyjnej cenie. Decydując się od razu na półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 354 zł, zamiast 414 zł. Oszczędzamy więc 60 zł. Tym samym za 59 zł miesięcznie mamy dostęp do transmisji wielu piłkarskich wydarzeń. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.