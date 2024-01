fot. Imago / Joaquin Corchero Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona wciąż celuje w wygranie mistrzostwa Hiszpanii w tej kampanii

Xavi Hernandez wprost dał do zrozumienia, że jego zespół nie zamierza odpuszczać walki o obronę mistrzowskiego tytułu

Katalończycy aktualnie zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli

Xavi Hernandez o rywalizacji w La Liga

FC Barcelona aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga, legitymując się bilansem 44 punktów. Blaugrana traci osiem oczek do pierwszej Girony. Mimo wszystko opiekun Barcy z optymizmem patrzy w przyszłość.

– Musimy być realistami, a ja jestem pozytywnym realistą – przekonywał Xavi Hernandez cytowany przez Markę.

– Przed nami 18 meczów. Zróbmy to! Nie zamierzamy rzucać ręcznika. Rok temu Real Madryt pozostawał w wyścigu o tytuł, dlaczego teraz my nie mielibyśmy brać w nim udziału do końca? – pytał retorycznie Hiszpan.

W najbliższy weekend ekipa z Camp Nou rozegra kolejne ligowe spotkanie. FC Barcelona w roli gospodarza zmierzy się z Villarreal. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 18:30.

