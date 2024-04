Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi zmieni zdanie i zostanie w Barcelonie

Sezon FC Barcelony dobiega końca. Blaugrana ma jeszcze do rozegrania siedem meczów, które nie będą miały już większego znaczenia. Jednym z głównych tematów dyskusji w od wielu tygodni jest natomiast przyszłość trenera Xaviego Hernandeza, który początkowo planował opuścić klub latem. Jednakże, po intensywnym przekonywaniu przez zarząd Barcelony i namowach piłkarzy, wygląda na to, że Hiszpan zdecyduje się zostać.

Zaplanowane jest spotkanie między Xavim a prezydentem klubu, Joanem Laportą, podczas którego obie strony mają omówić kwestię przyszłości. Jednak obaj panowie już teraz pozostają w bardzo bliskich kontaktach rozmawiając na temat wielu kwestii związanych z kolejnymi krokami klubu, które zdecydują o ostatecznej decyzji Xaviego. Zdaniem mediów wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Xavi nie opuści klubu.

Joan Laporta jest zdeterminowany, aby przekonać Xaviego, że jest najlepszym trenerem do realizacji przyszłych projektów klubu i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby go zadowolić. Szkoleniowiec jest jednak pełen obaw o konkurencyjność klubu na tle na przykład Realu Madryt, do którego ma trafić Kylian Mbappe. Nie jest tajemnicą, że Barcelona na tak duże wzmocnienia nie będzie mogła sobie pozwolić.

Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości Xaviego w Barcelonie ma zapaść do końca tego tygodnia, co zwiastuje kluczowy moment dla kierunku, w którym podążać będzie klub.

