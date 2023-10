IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Xavi

Mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao zakończył się po myśli gospodarzy

Trzy punkty Dumie Katalonii zapewnił debiutujący Marc Guiu

Jak występ swojej drużyny ocenił Xavi Hernandez, opiekun Blaugrany?

Barcelona – Athletic. Xavi: jeśli ktoś zasłużył na zwycięstwo, byliśmy to my

Barcelona w niedzielę mierzyła się z przeciwnikiem, który bez wątpienia nie należy do najłatwiejszych. Athletic Bilbao aż do 80. minuty utrzymywał bezbramkowy remis, jednak ostatecznie to gospodarze, za sprawą Marca Guiu, sięgnęli po komplet punktów. Po meczu Xavi przyznał, że jego podopieczni mierzyli się z trudnym rywalem:

– Było to ciężko wywalczone zwycięstwo przeciwko odważnie grającemu przeciwnikowi. Mieli swoje szanse na strzelenie gola. Wiedzieliśmy, że wysoko rzucą linię obrony. Wykonali niezwykłą pracę, ale jeśli ktoś zasłużył na zwycięstwo, to była to Barcelona. Z kolei my nie wykorzystaliśmy trzech lub czterech bardzo klarownych okazji, a na koniec chłopak stąd, Marc, zrobił różnicę – powiedział Xavi.

– Ma gola, ma iskrę, którą osobiście lubię. Trzeba patrzeć na naszą akademię, nie mam z tym problemu. Musimy dać im pewność siebie, tak jak kiedyś dano mnie. Kiedy widzimy, że młody zawodnik jest gotowy, wprowadzamy go na boisko. Jestem pod wrażeniem odwagi tych piłkarzy. Widzę w nich to pragnienie gry, jakby chcieli powiedzieć: wystaw mnie, wystaw mnie, zobaczysz, co potrafię – w ten sposób trener Blaugrany skomentował postawę Marca Guiu.