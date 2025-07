pa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bellingham wypada na kilka miesięcy. Xabi Alonso znalazł następcę

Jude Bellingham po przegranym meczu z PSG (0:4) opuści Real Madryt na kilka miesięcy z powodu operacji barku. Anglik nabawił się kontuzji w listopadzie 2023 roku podczas meczu z Rayo Vallecano i przez długi czas grał w specjalnej ortezie. Serwis Defensa Central donosi, że Xabi Alonso zdecydował już o jego zastępstwie.

Operacja wyłączy 22-latka z gry na 3-4 miesiące, co oznacza brak gry od początku sezonu La Liga, który zaplanowano na 15 sierpnia. Bellingham grał z bólem, używając specjalnej ortezy na bark, ale po meczu z Pachucą przyznał, że jest już zmęczony tą sytuacją. Klub i zawodnik uznali, że najwyższy czas na przerwę, by wrócić do pełni sił.

Xabi Alonso szuka teraz następcy i niespodziewanie celuje we Franco Mastantuono, który niedawno dołączył do drużyny. Zaledwie 17-letni Argentyńczyk jest uznawany za ogromny talent, ale raczej nikt się nie spodziewał, że może otrzymać tak ważną rolę od początku gry w Realu.

Ostateczna decyzja o zastępstwie Bellinghama zapewne nastąpi po powrocie do treningów w Madrycie. Xabi Alonso jeszcze nie miał okazji dokładnie poznać Mastantuono, który piłkarzem Realu zostanie w dniu swoich 18. urodzin, a więc 14 sierpnia.